Diabete e celiachia, Mulè (Fi): “Con legge 130 Italia prima al mondo in screening”

(Adnkronos) – I traguardi raggiunti dalla legge 130 del 2023 "sono quelli segnati dall'adozione dei decreti attuativi e dall'avvio concreto di una legge che, dopo aver attraversato la fase esplorativa con il progetto pilota, si materializza oggi su tutto il territorio nazionale: sono state affidate le risorse alle Regioni ed è iniziato un percorso che meritoriamente, lasciatemi dire orgogliosamente, fa dell'Italia la prima nazione al mondo ad aver adottato questo criterio di screening". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, commentando i risultati della legge che lo ha visto come primo firmatario e che per questo porta il suo nome. Si tratta della prima norma a livello internazionale a introdurre un programma nazionale di screening pediatrico per la diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia. Mulè è intervenuto nel corso dell'evento organizzato alla Camera in occasione della Giornata mondiale del diabete (14 novembre). Al centro dell'iniziativa i 3 anni della legge 130, i risultati raggiunti e le nuove sfide per il futuro. Ripercorrendo i 3 anni della legge 130 e gli obiettivi da perseguire, Mulè afferma: "Le criticità io le chiamo opportunità e riguardano innanzitutto una presa in carico il più tempestiva possibile, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle famiglie che devono affrontare questo percorso, soprattutto per quanto riguarda la celiachia e il diabete di tipo 1. E poi, in modo particolare, l'uniformità di trattamento nella distribuzione dei dispositivi medici, che deve essere il più omogenea possibile e non frammentata da una Regione all'altra". Sono diverse le iniziative messe in campo grazie alla legge 130, tra queste i progetti PreSchool D1Ce Screen e Baby D1Ce. "Si tratta di iniziative non solo lodevoli – continua Mulè – ma che tracciano il cammino anche rispetto a ciò che le altre associazioni devono fare. Il Parlamento le sostiene dando quella linfa che, proprio attraverso lo screening, porta ad attivare questi programmi. Programmi che peraltro aiuteranno lo stesso Parlamento a definire, ad esempio sul fronte del finanziamento per lo screening nel caso del Baby D1Ce, la tipologia di intervento da mettere in campo. Procedono quindi in parallelo rispetto a un'azione istituzionale e legislativa che deve essere, ed è, accompagnata da questi progetti", conclude.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)