Diabete e celiachia, Grassi (Fondazione Carta): “Legge 130 decisiva per prevenzione”

(Adnkronos) – La legge 130 del 2023 "apre un panorama davvero importante per il futuro della prevenzione del diabete. Significa poter prevenire la chetoacidosi che, in particolare nell'età prescolare, si manifesta nelle forme più gravi. Noi ci aspettiamo di poter salvare delle vite e di evitare che si ripetano casi come quelli purtroppo" riportati "dalla cronaca. Vogliamo poter dare a una famiglia una notizia – certamente difficile, ma fondamentale – per avvisarla 'State attenti, perché questo bambino è a rischio di esordio in chetoacidosi'". Lo ha detto, oggi a Roma, Cinzia Grassi, presidente della Fondazione Edoardo Carta Ets, partecipando all’incontro organizzato alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata mondiale del diabete (14 novembre). La Fondazione sta portando avanti un importante progetto di screening, il PreSchool D1Ce Screen, "rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia, quindi nella fascia d'età tra i 3 e i 5 anni", ha spiegato la presidente. Il progetto sta per essere implementato in una fase pilota. "Stiamo definendo gli accordi con tutti gli attori necessari – illustra Grassi – con la Asl Roma 1, che sarà il primo territorio sul quale sperimenteremo questo progetto, con le scuole, grazie al supporto dell'Ufficio scolastico regionale, con il prezioso aiuto dell'Istituto superiore di sanità, che divulgherà il nostro progetto e con il Cast (Centro studi e tecnologie avanzate) di Chieti, che rappresenta un'eccellenza laboratoristica per lo screening. L'esame si svolgerà su goccia di sangue, quindi senza prelievo venoso, su cartoncino assorbente Dbs (Dried blood spot)". La Fondazione ha già dimostrato il suo impegno durante la Maratona di Roma che si è tenuta lo scorso marzo. In quell'occasione "grazie a sanitari, medici e infermieri, dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù" di Roma "abbiamo effettuato uno screening su 203 bambini nei 2 giorni di sabato e domenica. Nonostante la pioggia e le difficoltà logistiche, abbiamo coinvolto degli animatori per intrattenere i più piccoli con il gioco e le famiglie hanno aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, svolta nel padiglione all'interno del Circo Massimo – raconta Grassi – I risultati sono poi stati comunicati in forma anonima dal laboratorio Cast di Chieti e alcuni bambini sono attualmente seguiti in follow-up presso il Bambino Gesù".

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