DELIA. Lo stadio comunale Michele Dario Carvello ha accolto una decina di società sportive e centinaia di ragazzi in occasione della Festa Pgs 2026. Un’ambiente amichevole in cui la parola chiave non è stata vincere, ma divertirsi con stile ed educazione, in cui ciò che è emerso è il vero spirito dello sport, quello che forma i giovani prima ancora degli atleti.

Nell’occasione, Padre Carmelo Carvello ha celebrato la Santa Messa prima dei tornei, regalando a tutti un momento di raccoglimento e condivisione. Notevole e significativa la presenza e partecipazione delle società partecipanti, dei ragazzi e dei loro genitori. Inoltre il sindaco Bancheri ha ringraziato anche l’ASD Nuova Petiliana, che ha organizzato la giornata con abnegazione, professionalità e qualità, distinguendosi ancora una volta per un’organizzazione impeccabile. Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore allo Sport Deborah Lo Porto e l’assessore alle Politiche Sociali Daniela Gallo, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a chi lavora ogni giorno per i giovani.