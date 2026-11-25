Ha soltanto 11 anni, ma sulla pista da ballo mostra già talento, personalità e maturità agonistica. Aurora Sanfilippo ha conquistato a Roma il titolo di campionessa italiana di danze latino-americane, imponendosi nella Classe C e centrando un risultato di grande prestigio.

La giovane atleta, allieva della scuola Latin Dance diretta dalla maestra Martina Marotta, si è resa protagonista di una prestazione di altissimo livello, distinguendosi per precisione tecnica, eleganza, energia e capacità espressiva.

Dal samba al cha-cha-cha, passando per rumba, paso doble e jive, Aurora ha affrontato con determinazione le diverse fasi della competizione, superando ogni turno fino a conquistare il gradino più alto del podio.

Un successo che rappresenta il coronamento di mesi di intenso lavoro, allenamenti e sacrifici, sotto l’attenta guida della maestra Martina Marotta e con il costante sostegno della famiglia.

Il titolo italiano costituisce motivo di grande soddisfazione anche per la scuola Latin Dance, premiandone il lavoro svolto nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Per Aurora, questo importante traguardo rappresenta non soltanto una prestigiosa affermazione personale, ma anche un significativo punto di partenza per un percorso agonistico che, nonostante la giovanissima età, lascia intravedere interessanti prospettive.