(Adnkronos) – La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) americana ha invitato le aziende e le organizzazioni ad aggiornare tutti i sistemi basati su Java. Il linguaggio di programmazione targato Oracle (che ha rilasciato una patch ma non ha commentato la vicenda), oltre a essere molto diffuso su Internet, è ampiamente utilizzato da compagnie aeree, banche, ospedali ed enti governativi. Secondo l'agenzia, che conferma quanto scoperto dalla startup Calif attraverso l'uso dell'Ai per individuare le vulnerabilità del linguaggio di programmazione, la falla scoperta espone Java ad attacchi informatici anche molto gravi. Il linguaggio è utilizzato dal 90% delle società Fortune 500. L'allarme riguarda la potenziale interruzione di servizi web. Sul sito dell'agenzia si legge che "la CISA raccomanda vivamente alle organizzazioni di applicare immediatamente la patch per la vulnerabilità CVE-2026-114938 di Oracle Java, recentemente scoperta. Questa vulnerabilità critica di corruzione della memoria, nota come "Java4Shell", interessa il decodificatore Base64 della Java Virtual Machine". Lo sfruttamento della falla potrebbe "consentire l'esecuzione di codice remoto senza autenticazione". I ricercatori di Calif hanno dimostrato di poter corrompere i dati Java ottenendo pieno accesso non autorizzato al sistema sottostante. Un allarme molto simile a quello lanciato dopo che OpenAi ha rivelato le vulnerabilità di Php, un altro dei linguaggi di programmazione più utilizzati sul web, che ha provocato un’allerta internazionale arrivata anche in Italia, dove l'Acn ha identificato 285.149 siti vulnerabili. Il New York Times ha anche ipotizzato che la vulnerabilità potesse essere alla base di incidenti recenti come quello della Nsa, che stanno gettando ombra sul perimetro di sicurezza cibernetica americano.

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