(Adnkronos) – Alla vigilia della chiusura della Cop31, ad Antalya la proposta turca di accelerare l'elettrificazione ha raccolto il sostegno di 75 Paesi, ma restano ampie le distanze sui combustibili fossili e sui finanziamenti per l'adattamento. La prima bozza di accordo, presentata lunedì, contiene proposte in alcuni casi incompatibili. Spetta ora ai ministri trovare un'intesa. Il negoziato si svolge in un anno che, secondo il servizio europeo Copernicus, sarà quasi certamente il secondo dopo il 2024 a registrare una temperatura media globale superiore di oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Una soglia che dovrebbe essere superata anche dalla media del quadriennio 2023–2026. L'Accordo di Parigi punta a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C nel lungo periodo, ma i dati degli ultimi anni mostrano quanto siamo ormai vicini a questo limite. "L'iniziativa '35 per 35' – osserva Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – punta a portare l'elettricità al 35% dei consumi energetici finali mondiali entro il 2035, offrendo ai governi un riferimento per gli investimenti nelle reti, nei trasporti e nell'industria. Ma il beneficio per il clima dipenderà da come verrà prodotta quell'elettricità e da quanto carbone, petrolio e gas riuscirà a sostituire. La bozza dovrebbe quindi affiancare all'elettrificazione la riduzione delle emissioni della produzione elettrica. A tre anni dall'impegno assunto a Dubai di avviare la transizione dai combustibili fossili, servono piani nazionali con tempi e investimenti definiti e un sostegno chiaro ai Paesi le cui economie dipendono maggiormente da queste fonti. Sull'adattamento – prosegue Casini – il problema non è soltanto quanto finanziare, ma anche quando e come rendere disponibili le risorse. A Belém è stato chiesto di triplicare entro il 2035 i fondi destinati ai Paesi in via di sviluppo per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Nella bozza di accordo di Antalya si propone di arrivare ad almeno 120 miliardi di dollari l'anno entro il 2035, ma restano questioni importanti da risolvere: da quale anno partire per calcolare la triplicazione e in quale sede negoziale definire le modalità per attuare l'impegno. Non sono dettagli tecnici. Un Paese che deve realizzare un sistema di allerta contro le alluvioni ha bisogno di sapere su quali risorse potrà contare, non solo per installare le reti di misura, ma anche per garantirne la manutenzione e impiegare personale qualificato negli anni. Per questo servono scadenze intermedie precise e regole chiare per accedere ai finanziamenti. Solo così i Paesi più vulnerabili potranno programmare gli interventi e sostenerne i costi nel tempo". "Gli effetti del cambiamento climatico sono già visibili e adattarsi richiede tempo. Per l'Italia, Paese mediterraneo, il legame tra riduzione delle emissioni e adattamento è particolarmente evidente nella gestione dell'acqua. Dal riscaldamento dei prossimi decenni dipenderanno, in parte, sia la disponibilità idrica estiva sia l'intensità delle piogge che possono provocare alluvioni. Affrontare siccità e piene richiede scelte sul territorio e investimenti da avviare con anni di anticipo. Per questo ad Antalya gli impegni sui combustibili fossili e quelli sull'adattamento vanno letti insieme. Ridurre le emissioni – conclude Casini – significa rallentare il riscaldamento e guadagnare tempo: quello che ci serve per adattarci".

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)