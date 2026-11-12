Cop31, Amref ad Antalya: la salute al centro del negoziato

(Adnkronos) – La Cop31 arriva in un momento decisivo per la salute in Africa. Mentre l’Organizzazione meteorologica mondiale avverte che El Niño potrebbe diventare il più intenso mai registrato, con il rischio di piogge estreme in Africa orientale e siccità in quella australe, alluvioni, siccità e malattie sensibili al clima stanno già mettendo al limite i sistemi sanitari, colpendo soprattutto chi ha meno accesso alle cure. Eppure, tra il 2009 e il 2019 solo il 4,9% della finanza internazionale per l’adattamento è andato alla salute. Amref Health Africa, si legge in una nota, è ad Antalya con un messaggio: l’adattamento inizia dalla salute. Un’assistenza sanitaria di base resiliente al clima mantiene aperti gli ambulatori, pronti gli operatori e protette le comunità quando arrivano gli shock. Insieme ad Africa Cdc, all’Ufficio regionale Oms per l’Africa, a governi, ricercatori e finanziatori, Amref porta questo lavoro davanti a ministri e negoziatori africani e muove i primi passi verso la COP32 di Addis Abeba. Ad Antalya Amref chiede ai governi di mettere la sanità di base resiliente al clima al centro dei piani di adattamento e dei piani nazionali per il clima (Ndc), ai negoziatori di mantenere la salute nei testi negoziali, compreso l’Obiettivo globale sull’adattamento, e ai finanziatori di riservare alla salute una quota più equa della finanza per l’adattamento. Amref coordina la posizione africana su clima e salute, trasforma le evidenze scientifiche in politiche e investimenti, promuove il clima come tema di sicurezza sanitaria globale e aiuta i governi a rendere resilienti i servizi sanitari di base. Le ragioni dell’urgenza sono nei numeri. Secondo il nuovo rapporto del Lancet Countdown, la temperatura media globale è salita di 1,3 °C, il 75% delle nuove malattie infettive ha origine animale, il caldo estremo causa 541.000 morti l’anno e oltre il 70% dei Paesi vulnerabili non ha un piano nazionale di adattamento sanitario. La risposta di Amref è l’approccio One Health, che tiene insieme salute umana, animale e ambientale. Con il progetto Heal, premiato dalla FAO, squadre mobili di medici e veterinari hanno raggiunto oltre 300.000 persone in Etiopia e Kenya, curato o vaccinato 2,5 milioni di capi di bestiame e rigenerato 1,2 milioni di ettari di pascoli, proteggendo il reddito di 85.000 famiglie e formando 270 operatori sanitari e veterinari. La crisi riguarda anche l’Italia. Come ricorda Micol Fascendini, esperta di salute pubblica di Amref, Dengue e West Nile si stanno diffondendo rapidamente anche nel nostro Paese: tra gennaio e settembre 2026 si sono registrati oltre 300 casi di Dengue e 700 di West Nile, con 54 decessi. I prossimi appuntamenti degli esperti di Amref a Cop saranno il 17 novembre a un side event sull’adattamento, “Climate Adaptation Starts with Health”, con Pacja e Université Paris Cité, e il 20 novembre al Padiglione Salute dell’OMS, con un caso studio dalle contee di Isiolo e Marsabit, nel nord del Kenya. La delegazione di Amref comprende Desta Lakew, Senior Advisor per clima e salute, Martin Muchangi, direttore Salute della popolazione e ambiente di Amref in Kenya, Anne-Marie Kamanye, direttrice Business Development, Bitania Lulu, direttrice di Y-Act, Addis Tamire, direttore ad interim di Amref in Etiopia, David Nieuwe Weme, direttore ad interim per i Determinanti sociali della salute, e Friday Phiri, responsabile advocacy clima e salute. A raccontare COP31 sui canali di Amref saranno Doreen Naiga – attivista ugandese e di Sublime (progetto europeo di cui Amref Italia è partner, che promuove il ruolo dei giovani, come protagonisti dei processi decisionali e del cambiamento) e Andrea Grieco, sui temi ambientali nell'ambito del progetto Tessere – Competenze per la salute e il clima, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha l’obiettivo di far crescere la consapevolezza del legame tra salute, ambiente e clima e la mobilitazione degli attori istituzionali e filantropici. Il messaggio di Doreen ai decisori è netto: "Mi addolora vedere che i giovani vengono lasciati fuori dal dibattito su clima e salute. Ogni investimento su clima e salute è un investimento sui prossimi trent’anni di azione. Le decisioni che riguardano i giovani vanno prese con noi, non per noi". Da Antalya Amref vuole fissare traguardi chiari verso la Cop32 di Addis Abeba, perché governi e partner si allineino dietro priorità definite dall’Africa. È lo stesso spirito della campagna di Amref Italia “L’Africa che cura”, che mette al centro il protagonismo africano nella salute. La prossima conferenza sul clima si terrà nel continente: è l’occasione perché la salute delle comunità africane diventi una priorità dell’agenda globale.

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