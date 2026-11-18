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Cooltra prevede di acquistare 450 scooter elettrici MY26 per le flotte di Roma e Milano. Sviluppato con Askoll e prodotto in Italia, il modello è stato progettato fin dall’origine per l’uso condiviso. Le due città saranno le prime a introdurlo in servizio, con tempi di entrata in flotta legati alla disponibilità dei mezzi. Per definire le caratteristiche dello scooter, gli ingegneri di Askoll e Cooltra hanno utilizzato i dati raccolti in oltre sette anni di gestione delle flotte europee, insieme alle indicazioni dei centri di manutenzione e alle segnalazioni degli utenti e dei clienti aziendali. Tra gli interventi principali c’è l’aumento dell’autonomia dichiarata, che passa dagli 85 km del modello precedente a un massimo di 150 km. Il MY26 monta tre batterie estraibili agli ioni di litio, da 8 kg ciascuna, dotate di sistema antifurto. Il tempo di ricarica indicato è di sei ore. L’accelerazione è più progressiva per agevolare le ripartenze nel traffico, mentre la funzione Walk Assist facilita gli spostamenti a mano. La carrozzeria più ampia offre maggiore protezione dal vento e più spazio per conducente e passeggero. Per la gestione della flotta, lo scooter integra un modulo telematico predisposto per il collegamento ai software dell’operatore. " Il nuovo modello MY26 è un messaggio chiaro e deciso di Cooltra, nel voler continuare ad investire e crescere nel mercato dello scooter sharing, rafforzando la nostra presenza nelle città dove operiamo da anni e consentendoci di espanderci nel prossimo futuro raggiungendo nuove città ed utenti. La domanda dello scooter sharing in Italia cresce e noi vogliamo rispondere con sempre maggiore qualità ed efficienza ", commenta Enrico Pascarella, amministratore di Cooltra Italia .



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