(Adnkronos) – Siparietto tutto da ridere alle Atp Finals 2026. Protagonista il tennista azzurro Flavio Cobolli e una giovane tifosa presente all'Inalpi Arena, per assistere alla rifinitura prima del match contro Frances Tiafoe alle Atp Finals. Cos'è successo? Alla fine dell'allenamento, Flavio regala la maglietta a una sua sostenitrice, che aveva cercato di attirare più volte la sua attenzione. La ragazza sorride e si lascia andare all'entusiasmo, ringraziando a modo suo: "Ti sposo, ti sposo". Cobolli, non molto convinto (oltre che legatissimo alla sua fidanzata Matilde), se la ride e gesticola quasi a voler dire: "Cosa sta farneticando?". Anche il suo angolo se la ride, prima di tornare negli spogliatoi. Un momento distensivo per l'azzurro, che in serata si giocherà la possibilità di restare in corsa per la semifinale delle Atp Finals contro Tiafoe.

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