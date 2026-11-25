(Adnkronos) – Notti europee al Parco dei Principi. Oggi, mercoledì 25 novembre, la Roma affronta il Psg in Champions League, nella quinta giornata della fase campionato. La partita è visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime. Si comincia alle 21. La Roma tornerà in campo in Champions League mercoledì 8 dicembre, all'Olimpico contro lo Sporting (calcio d'inizio alle 21).
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(Adnkronos) – Notti europee al Parco dei Principi. Oggi, mercoledì 25 novembre, la Roma affronta il Psg in Champions League, nella quinta giornata della fase campionato. La partita è visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Amazon Prime. Si comincia alle 21. La Roma tornerà in campo in Champions League mercoledì 8 dicembre, all'Olimpico contro lo Sporting (calcio d'inizio alle 21).