(Adnkronos) – Il pane si mangia meno di un tempo, ma resta un prodotto importante nella spesa alimentare. Altroconsumo ne ha monitorato negli anni gli aumenti, in quest’ultima analisi emerge che in media i prezzi del pane di grano tenero nelle città dell’indagine sono diminuiti del 3,2% rispetto al 2023, ma attenzione perché in più della metà dei casi i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa. Oggi, comprare un chilo di pane può costare da poco più di 3 euro fino a oltre 5 euro, a seconda della città. E anche nello stesso centro abitato la scelta del negozio può fare una differenza importante. A ottobre 2026 Altroconsumo ha raccolto 933 prezzi del pane in 161 punti vendita di dieci città italiane, tra grande distribuzione e panetterie tradizionali: Padova, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Bari, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Quando erano disponibili più varietà della stessa tipologia di pane, abbiamo considerato quello con il prezzo al chilo più basso. La città più cara per il pane di grano tenero, il più economico tra le tipologie considerate, è Padova con un prezzo di 5,16 euro al chilo, seguita a breve distanza da Bologna, a 5,12 euro. All’estremo opposto troviamo Firenze, la città più economica, dove la media si ferma a 3,11 euro, e Napoli, a 3,23 euro. Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più. In mezzo si collocano situazioni molto diverse: Genova e Milano superano i 4,50 euro, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro. Il pane di grano tenero è quello che costa mediamente meno, con un prezzo di 4,15 euro al chilo. Seguono baguette e pagnotte, mentre il pane integrale risulta il più caro, con 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più rispetto al grano tenero. Anche i panini di piccolo formato presentano prezzi relativamente elevati, vicini a quelli del pane integrale. Il prezzo varia anche in funzione del tipo di negozio scelto: la grande distribuzione è generalmente più conveniente delle panetterie, con alcune eccezioni. Se da un lato c’è stata una leggera frenata della corsa del prezzo del pane rispetto agli aumenti degli anni precedenti, a cui può aver contribuito anche la riduzione, almeno in una parte del periodo, dei prezzi del frumento e di alcuni costi energetici, dall'altro le differenze di costo possono dipendere anche dalle scelte commerciali dei negozi. In particolare, è possibile che alcuni panifici e supermercati abbiano iniziato a vendere pani più economici rispetto al passato. Per il pane di grano tenero, oggi al supermercato si spendono in media 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 euro delle panetterie. In pratica, in panetteria si spende il 28% in più rispetto al supermercato. Il vantaggio, però, cambia molto da una città all’altra. A Torino la differenza è particolarmente evidente: nelle panetterie il pane costa mediamente il 74% in più rispetto alla grande distribuzione. A Bologna, Padova e Palermo il prezzo è maggiore di circa il 50%. Bari ribalta il risultato generale: qui le panetterie risultano mediamente più economiche dei supermercati. Il divario tra i due canali di vendita si è ridotto negli ultimi tre anni.

L'artigiano del pane Morelli, 'prezzi rincarati ma qualità prodotto impastato non si trova ovunque'

Il rialzo del prezzo del pane non sorprende Piero Morelli, l'artigiano del pane per autonomasia e già presidente dei panificatori di Roma. Una tradizione, quella dei Morelli, legata al forno di via delle Zattere di Ostia da oltre 100 anni. "Il legame della mia famiglia con il pane – dice all'Adnkronos/Labitalia – è molto forte, direi quasi indissolubile e da profondo conoscitore del prodotto e dell'intera filiera non posso certo meravigliarmi che il prezzo sia aumentato. Un tempo i panificatori erano obbligati a produrre una quota di pane comune a prezzo calmierato, fissato da un apposito comitato prezzi. Dal 1992 quell’obbligo è stato eliminato, il pane non è più un bene di prima necessità infatti non figura più nel paniere dei beni che aumentando stabiliscono l'aumento del costo della vita. Eppure, una volta il pane era il primo prodotto che veniva acquistato, ora invece le cose sono molto cambiate". "Spesso al banco – racconta – sono io che chiedo se il cliente vuole anche del pane, ma molte volte mi viene risposto che non viene consumato a casa. E non è certo così per gli altri prodotti che vendiamo come i prosciutti e i formaggi. Il mio non è un caso isolato, inoltre alla contrazione dei volumi di vendita si aggiunge il rincaro del prezzo della farina". "Certo, pur non registrando le stesse vendite di decenni fa, non ci spaventano i supermercati – ammette Piero Morelli – che vendono prodotti che di fresco non hanno proprio nulla. Si limitano a metterli nei forni per scaldarli. Il pane appena sfornato tradizionale ha delle caratteristiche fondamentali: è impastato, lavorato nel laboratorio che a volte si trova fisicamente nel negozio stesso. Del resto, una fetta di pane bruscato con un po' d'olio sopra ha un sapore e una qualità ineguagliabile. Altro che gli scaffali della gdo".

Melchionda (Associazione panificatori), 'bollette e gdo pesano su vendite pane'

"Il consumo del pane è calato, ormai un forno difficilmente produce solo pane, ma anche pasticceria, anche perché se dovessimo vivere di solo pane dovrebbe costare 10 euro al chilo". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Luigi Melchionda, presidente dell'Associazione panificatori Roma e Provincia e membro del direttivo nazionale, ricordando che "le spese da affrontare sono enormi. Poi ultimamente pesa anche l'incertezza delle prossime bollette di acqua e elettricità. Noi cerchiamo di tenere sempre bassi i prezzi del pane e quindi gran parte degli aumenti, in prima istanza, li assorbiamo noi". "Sulla vendita del pane – sottolinea – pesa anche la grande distribuzione che sta cercando in tutti i modi di appropriarsi dell'immagine del forno. I supermercati realizzano degli angoli cottura dove fanno la pizza o prodotti con alto valore aggiunto. Il pane spesso lo comprano anche da artigiani più grandi e comunque senza badare troppo alla qualità, ma guardando solo il prezzo, perché per loro vendere un chilo di pane a un prezzo più basso del panificio, gli fa comodo per fare entrare il cliente". "Quindi, più che sleale, abbiamo una concorrenza poco ortodossa. Cercare di ricreare l'ambiente del forno quando non è un forno mi sembra comunque una presa in giro per i consumatori", conclude.

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