(Adnkronos) – L’Asst Bergamo Ovest ha ricevuto, nell’ambito di Innovasalute 2026 presso il Centro Congressi di Bergamo, un riconoscimento tra le 'best practice' per il progetto 'Dog for Smile – interventi assistiti con animali in terapia intensiva', candidato all’iniziativa promossa e organizzata da Anci Lombardia Salute e AnciLab Società Benefit, in collaborazione con FederSanità. L'iniziativa "è finalizzata alla valorizzazione delle buone pratiche in ambito sanitario e sociosanitario. Il progetto 'Dog for Smile – Interventi assistiti con animali in terapia intensiva' nasce dall’esigenza di migliorare l’esperienza durante la degenza dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, in un contesto assistenziale a elevata complessità, nel quale la separazione dall’ambiente familiare, la perdita di autonomia e la condizione di vulnerabilità possono generare ansia, stress, disorientamento e disagio psicologico". Lo sottolinea la nota dell'Asst Bergamo Ovest. L’iniziativa, "sviluppata all’interno della Sc Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio diretta da Claudio Federico Savi, vede come referente progettuale Silvia Zambelli, Medico Responsabile della Ss Terapia Intensiva e coadiutrice di Prince, un Golden Retriever adeguatamente formato per gli Interventi assistiti con animali (Iaa) che, attraverso incontri individuali al letto del paziente o, laddove le condizioni cliniche lo consentano, in poltrona, introduce la relazione uomo-animale quale strumento complementare alle cure tradizionali, con l’obiettivo di favorire il benessere emotivo, cognitivo e motorio della persona ricoverata – continua la nota – Le attività sono integrate nel piano assistenziale e coinvolgono un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e un veterinario esterno esperto in Interventi Assistiti con Animali. Particolare attenzione è riservata alla selezione dei pazienti, alla prevenzione delle infezioni, alla sicurezza delle sedute e alla tutela del benessere animale". Il progetto prevede, inoltre, un monitoraggio sistematico degli esiti clinico-assistenziali, con particolare riferimento alla riduzione dell’ansia e dello stress, alla mobilizzazione precoce, al ri-orientamento del paziente ed alla qualità percepita dell’assistenza da parte dei pazienti e dei loro familiari. L’elemento distintivo dell’esperienza risiede nella capacità di coniugare innovazione assistenziale, multidisciplinarietà, appropriatezza clinica e sostenibilità organizzativa, attraverso un modello realizzato dalla nostra Azienda e potenzialmente replicabile in altri contesti ospedalieri e assistenziali. “Il prestigioso riconoscimento ottenuto valorizza la capacità dei nostri professionisti di interpretare l’innovazione anche attraverso la dimensione relazionale dell’assistenza. Umanizzare le cure significa riconoscere, anche nei contesti a più elevata intensità clinica, i bisogni emotivi, psicologici e relazionali della persona, integrandoli nel percorso terapeutico. Dog for Smile rappresenta un esempio concreto di come competenze professionali, sensibilità e rigore metodologico possano concorrere a migliorare la qualità dell’assistenza”, dichiara Antonietta Ferrigno, direttore generale f.f. dell’Asst Bergamo Ovest.

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