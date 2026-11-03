Campofranco. Al via le attività del Centro Socio Educativo e Ricreativo: iniziative tutte gratuite

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza dell’avvio delle attività del Centro Socio-Educativo e Ricreativo, un servizio rivolto ai bambini e ai ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo. L’iniziativa intende offrire ai più giovani uno spazio di incontro, crescita, condivisione e socializzazione, attraverso tre principali ambiti di attività:

DOPOCUOLA – Sostegno allo studio e ai compiti, per accompagnare bambini e ragazzi nel percorso scolastico.

CINEFORUM – Momenti di visione e confronto, per stimolare la riflessione, il dialogo e la condivisione.

LABORATORI – Attività dedicate alla comunità e all’inclusione, per favorire la partecipazione, la creatività e le relazioni tra i partecipanti.

QUANDO: ogni lunedì

ORARIO: dalle ore 15:00 alle ore 20:00

DOVE: alla sede municipale in Via Piave, 94

Le attività sono completamente gratuite. È richiesta l’iscrizione. Le famiglie sono invitate le famiglie a cogliere questa opportunità, pensata per arricchire l’offerta educativa e ricreativa del territorio e creare nuove occasioni di crescita per i più giovani.