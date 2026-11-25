CALTANISSETTA – Un nuovo tassello nel percorso di crescita di Caltanissetta come città universitaria e, al contempo, un’importante iniziativa per la rivitalizzazione del centro storico. Lo Studentato Falzone, situato in Vicolo Santa Chiara 5-11, è pronto ad accogliere gli studenti fuori sede per l’anno accademico 2026/2027. Sono ufficialmente aperte le candidature per l’assegnazione dei posti letto.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito delle misure promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il D.M. 481/2024, rappresenta un investimento nell’accoglienza universitaria, con l’obiettivo di offrire agli studenti un ambiente moderno, confortevole e funzionale, rispondendo alle esigenze di chi sceglie Caltanissetta per il proprio percorso di formazione.

Complessivamente sono disponibili 25 posti letto, di cui cinque in camera singola e venti in camera doppia, all’interno di un edificio completamente rimodernato e dotato di ascensore.

Non una semplice struttura residenziale, ma uno spazio progettato attorno alle esigenze della quotidianità universitaria. Lo Studentato Falzone dispone di camere arredate con bagno privato, aree studio e coworking, cucina comune attrezzata, sala da pranzo, lavanderia, spazi ricreativi, terrazze e giardino ad uso esclusivo.

A completare l’offerta sono la connessione Wi-Fi, la climatizzazione autonoma, i sistemi di accesso controllato e i servizi di pulizia e cambio della biancheria. Tutte le utenze sono comprese nella retta.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla posizione strategica della struttura, a pochi minuti a piedi dalla sede universitaria della piazza e dai principali servizi cittadini. Una collocazione che consentirà agli studenti di vivere pienamente il centro storico, contribuendo anche alla vitalità sociale ed economica di questa parte della città.

Sono inoltre previste convenzioni con palestre, pizzerie, ristoranti e copisterie, per garantire ulteriori vantaggi agli ospiti della residenza.

Candidature aperte fino al 26 novembre, con possibilità di proroga

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di assegnazione entro il 26 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’apposito avviso pubblico. Il termine per la presentazione delle candidature è prorogabile di ulteriori quindici giorni.

La procedura è rivolta agli studenti iscritti o intenzionati a iscriversi presso università e istituti di formazione superiore, comprese le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), nonché agli studenti di master, dottorati e scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando.

Per partecipare è necessario consultare l’avviso pubblico, scaricare e compilare il modulo di candidatura e trasmettere la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica studentatofalzone@gmail.com.

Il bando completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito ufficiale www.studentatofalzone.it, nella sezione dedicata alle candidature. La Direzione della struttura è inoltre a disposizione per fornire chiarimenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e sull’offerta abitativa.

Un investimento sul futuro universitario di Caltanissetta

Lo Studentato Falzone nasce anche dall’esperienza diretta di chi ha vissuto la condizione di studente fuori sede, conoscendone esigenze, difficoltà e aspettative.

Un’iniziativa imprenditoriale privata che assume una particolare valenza per Caltanissetta, in una fase in cui il consolidamento e l’ampliamento dell’offerta formativa universitaria rappresentano una delle prospettive di sviluppo del capoluogo nisseno.

La disponibilità di residenze moderne e adeguatamente attrezzate costituisce, infatti, un elemento fondamentale per accrescere l’attrattività del polo universitario. Un percorso che passa non soltanto attraverso l’ampliamento dei corsi di laurea, ma anche attraverso la capacità di garantire servizi, accoglienza e qualità della vita agli studenti.

In questa prospettiva, l’apertura dello Studentato Falzone rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità di Caltanissetta e del suo centro storico, nella convinzione che anche attraverso gli investimenti privati si possa contribuire alla costruzione di una città sempre più universitaria, dinamica e accogliente.