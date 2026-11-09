Caltanissetta, la cooperativa sociale Etnos a Bergamo per raccontare l’inclusione attraverso il lavoro

Partiranno da Caltanissetta in 17, tra ragazzi con disabilità, operatori e mamme, per partecipare a FSB Forum Italy 2026, la manifestazione organizzata da Koelnmesse in programma l’11 e 12 novembre alla Fiera di Bergamo. Protagonisti dell’iniziativa saranno i giovani del progetto N’Arancina Speciale della cooperativa sociale Etnos, invitati dagli organizzatori per presentare la loro esperienza di inclusione lavorativa. I ragazzi porteranno in fiera le arancine, il gelato artigianale preparato sul posto, l’olio di mandorla biologico e i dolci della pasticceria solidale Semi di Vita. «Non andiamo a Bergamo soltanto per far conoscere i nostri prodotti, ma per raccontare ciò che siamo riusciti a costruire insieme – dice Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa Etnos -. Vogliamo dimostrare che la disabilità non cancella le abilità e che il lavoro può diventare uno straordinario strumento di autonomia, dignità e realizzazione personale». Per Ruvolo, la partecipazione alla manifestazione rappresenta un riconoscimento per un progetto nato a Caltanissetta e fondato sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. «Non chiediamo di essere apprezzati per ciò che rappresentiamo, ma per quello che sappiamo fare», aggiunge.La cooperativa Etnos, impegnata da oltre vent’anni nel settore dell’inclusione sociale, sarà presente a Bergamo anche con alcune mamme dei ragazzi coinvolti nel progetto.