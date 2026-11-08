Medico aggredito da paziente al pronto soccorso di Marsala. L’Asp: “Fatto grave e inaccettabile”

Un medico del pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è stato aggredito da un paziente che, a quanto pare, si era innervosito per il tempo d’attesa prima della visita. Il fatto è accaduto ieri sera. E oggi l’asp di Trapani ha diffuso una nota per esprimere “solidarietà” al medico.

“Un atto di violenza – si legge nella nota a firma del commissario straordinario dell’asp Sabrina Pulvirenti e del direttore pronto soccorso marsalese Sergio Sammartano – perpetrato ai danni di chi opera in prima linea per garantire il diritto fondamentale alla salute, che rappresenta un fatto grave ed inaccettabile e che colpisce non soltanto il singolo medico, ma il nostro intero servizio sanitario e, soprattutto, offende la comunità civile. La dedizione, il sacrificio e l’impegno profuso 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, da parte dei nostri operatori tutti, medici, infermieri, oss e tecnici, la loro elevatissima professionalità ed umanità, profuse in contesti complessi e ad elevata tensione emotiva-operativa, non possono e non devono essere l’obiettivo di rabbia o sopraffazione”.