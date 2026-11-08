Riesi. Definizione agevolata, oltre mille richieste. Previsto gettito di circa 2 milioni di euro

RIESI. Sono 845 le richieste presentate attraverso la piattaforma per la definizione agevolata dei tributi, per un totale di 1,7 milioni di euro. A queste si aggiungono i ravvedimenti operosi per le richieste Imu dal 2022 al 2025, per circa 300 mila euro. Il report emerge a conclusione del termine per la presentazione delle domande, scaduto il 30 ottobre scorso. Un risultato che testimonia l’interesse dei contribuenti verso un’opportunità attesa da tempo, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Salvatore Sardella, con l’obiettivo di consentire ai cittadini che hanno debiti tributari arretrati di regolarizzare la loro posizione. La definizione agevolata consente ai contribuenti di versare la sola quota capitale del debito, senza sanzioni e interessi di mora, secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento comunale.

Una misura pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei cittadini in difficoltà, favorendo il recupero delle somme dovute al Comune e, al tempo stesso, offrendo la possibilità di ripartire con una posizione tributaria più regolare. Il prossimo passaggio sarà affidato all’ufficio Tributi, che entro il 30 novembre comunicherà ai contribuenti l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze, oppure l’eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

Per quanto riguarda esclusivamente l’Imu relativa alle annualità dal 2022 al 2025, è previsto il pagamento di una rata annuale per ciascuna annualità. La prima scadenza, relativa all’imposta 2022, è fissata entro 31 dicembre 2026, con le successive annualità da versare secondo il calendario previsto.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento ai commercialisti e ai Caf del territorio per la collaborazione e il supporto fornito ai contribuenti nella predisposizione e nella presentazione delle domande di adesione. «Un ringraziamento particolare – dice Giuseppe Baglio, assessore comunale al Bilancio – va al personale dell’Area Tributi per la professionalità, la disponibilità e l’impegno profusi nelle attività connesse alla procedura. In particolare, esprimo il mio grazie ad Antonino Bontà, dirigente dell’area Servizi finanziari e Tributari, Angela Chiarenza, dell’ufficio Imu, Calogero Cutaia e Luisa Di Termini dell’ufficio Tari, per il lavoro svolto quotidianamente nella gestione dei contribuenti, garantendo assistenza continua, disponibilità e attenzione alle esigenze dei cittadini, anche nei momenti di maggiore affluenza e carico di lavoro».

«La definizione agevolata – afferma – rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità. Abbiamo messo a disposizione dei contribuenti uno strumento concreto per affrontare e regolarizzare le proprie pendenze tributarie, alleggerendo il peso dei debiti accumulati e consentendo, al contempo, al Comune di recuperare risorse utili per i servizi e le esigenze della collettività. L’obiettivo è quello di costruire un rapporto sempre più improntato alla collaborazione, alla responsabilità e alla fiducia tra il Comune e i cittadini». Con la conclusione della fase di presentazione delle istanze, si apre ora quella delle verifiche e delle comunicazioni ai contribuenti.