Butera. Il 12 novembre incontro in sala consiliare sulla mancata approvazione dei progetti del Comune per essere finanziati come per gli altri Comuni

BUTERA. Il prossimo 12 novembre si svolgerà un importante incontro in sala consiliare. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Emilio Tallarita. Il Presidente del Consiglio della FUA – Unione dei Comuni – dr. Angelo Di Menza, ha infatti indetto un incontro importante per Butera.

“E noi – ha detto Tallarita – come Comune di Butera, mettiamo a disposizione l’aula consiliare, perché questa discussione si deve fare a casa nostra, davanti a tutti”. All’incontro sono stati invitati la Giunta dell’Unione, cioè i Sindaci di Gela, dr. Terenziano Di Stefano, di Niscemi, avv. Massimiliano Conti e di Butera dr. Giovanni Zuccalà, il dr. Tonino Collura – dirigente Unione dei Comuni-, il Segretario Generale del Comune di Gela dr. Curaba, i dirigenti del Comune di Butera, i Consiglieri comunali di Butera e tutti i cittadini che vogliono partecipare.

“Nello spirito di collaborazione tra le istituzioni, le istituzioni invitate hanno dato adesione a partecipare. – ha rimarcato il presidente del consiglio – Questo per noi è un segnale importante. Significa che tutti vogliono sedersi allo stesso tavolo e affrontare il problema insieme. L’oggetto è serio e ci riguarda tutti: la discussione e il confronto sulla mancata approvazione dei progetti del Comune di Butera per essere inseriti per i relativi finanziamenti, com’è stato invece per i Comuni di Gela e Niscemi. Noi non vogliamo polemiche. Vogliamo chiarezza. In quella aula dovranno chiarirci l’architetto Collura, in qualità di dirigente, i Sindaci e i tecnici presenti: cosa è successo, perché Butera è rimasta fuori, e cosa e come si può fare per riparare a questo danno. Butera non può restare indietro rispetto a Gela e Niscemi. Butera ha gli stessi diritti, la stessa dignità, le stesse necessità. Per questo l’aula sarà aperta. E per questo invito tutti i cittadini a partecipare”.