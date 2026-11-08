Serradifalco. Promossa a scuola dall’Asp di Caltanissetta campagna sui corretti stili di vita con il progetto “Vivi il Benessere, scegli la Salute”

SERRADIFALCO. Le classi terze dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco sono state protagoniste del progetto “Prendiamoci cura della nostra salute”, condotto dal dr. Gaetano La Rocca, dalla dr.ssa C. Avenia e dalla dott.ssa Lucia Genco Russo dell’Unità Operativa per l’Educazione e la Promozione della Salute dell’ASP di Caltanissetta. L’iniziativa rientra nella campagna “Vivi il benessere, scegli la salute”, che promuove anche tra i giovani l’adozione di corretti stili di vita per prevenire numerose malattie croniche non trasmissibili, come obesità, diabete, ipertensione e alcune forme di tumore.

Il progetto si è svolto nell’ambito della X Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese, organizzata dall’associazione del territorio No Serradifalko ODV. Durante gli incontri, gli studenti hanno approfondito temi fondamentali per il benessere e la salute, dalla sana alimentazione ispirata al modello mediterraneo all’importanza dell’attività fisica come strumento per contrastare la sedentarietà, fino alla consapevolezza dei rischi legati al fumo di sigaretta e al consumo di alcol.

Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo delle life skills, competenze di vita essenziali per aiutare i ragazzi a compiere scelte consapevoli, sviluppare il pensiero critico e rafforzare la propria autonomia decisionale. Attraverso una metodologia educativa attiva e coinvolgente, gli studenti hanno partecipato anche a lavori di gruppo, che hanno favorito lo scambio di idee ed esperienze, stimolando il dialogo e il confronto costruttivo. Educare alla salute significa investire nel futuro. Promuovere fin dalla giovane età stili di vita sani vuol dire fornire ai ragazzi strumenti preziosi per prendersi cura di sé, oggi e domani, e diventare cittadini più consapevoli del valore della prevenzione. A tal fine il programma è in fase di attuazione anche negli Istituti Superiori del territorio.

Si ringraziano la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Valeria Piera Rita Vella e i Docenti coinvolti per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate, che hanno consentito all’ASP di promuovere, nell’ambito del progetto “Prendiamoci cura della nostra salute”, un’importante opportunità educativa per i ragazzi.