Frana Niscemi, nuove crepe allarmano i residenti: sopralluoghi

Allarme a Niscemi per la comparsa di crepe nel parcheggio antistante il cimitero. Lesioni molto evidenti, con un leggero dislivello del manto stradale. La zona e’ stata delimitata e transennata dalle autorita’ competenti. Sono stati effettuati sopralluoghi per accertare se vi sia un nesso con la frana che ha devastato la citta’ lo scorso 25 gennaio. Sono in corso verifiche per stabilire se si tratti di un nuovo movimento franoso o di un cedimento strutturale. Lo scorso agosto si e’ aperta una crepa anche in via Ustica, alle spalle del plesso scolastico San Giuseppe, poi ricoperta con teloni di plastica per frenare le infitrazioni d’acqua. (AGI)