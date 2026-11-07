Messina, incendio del palazzo della Camera di commercio: 3 indagati

Ci sono tre indagati per il rogo che ha distrutto il tetto e il piano superiore del palazzo della Camera di commercio di Messina. Sulla vicenda la procura di Messina ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro dell’intero edificio dove fino a stamattina i vigili del fuoco sono tornati per alcuni pezzi di legno che ancora mandavano del fumo. Oltre alle ipotesi di incendio e disastro colposi si e’ aggiunta anche quella di omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, il titolare dell’impresa impegnata nei lavori sui condizionatori del salone della borsa, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza del palazzo della Camera di commercio. La procura di Messina diretta da Antonio D’Amato vuole capire se c’e’ una relazione tra l’incendio e i lavori di ammodernamento del Salone della Borsa e dell’impianto di climatizzazione. I lavori erano in un’altra parte del palazzo rispetto a quella interessata dall’incendio. (AGI)