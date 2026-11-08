“La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche, se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza: non possono pensare di occupare casa mia e se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”. Lo afferma il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, al quotidiano Il Piccolo dopo i recenti scontri nella sua città in cui sono rimasti feriti tre poliziotti.
Trieste, cortei violenti, feriti tre poliziotti. Il sindaco esasperato: “Se lanciano bombe carte nella mia città gli sparo in testa”
Dom, 08/11/2026 - 17:41
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