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Trieste, cortei violenti, feriti tre poliziotti. Il sindaco esasperato: “Se lanciano bombe carte nella mia città gli sparo in testa”

Redazione

Trieste, cortei violenti, feriti tre poliziotti. Il sindaco esasperato: “Se lanciano bombe carte nella mia città gli sparo in testa”

Dom, 08/11/2026 - 17:41

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“La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche, se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza: non possono pensare di occupare casa mia e se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”. Lo afferma il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, al quotidiano Il Piccolo dopo i recenti scontri nella sua città in cui sono rimasti feriti tre poliziotti.

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