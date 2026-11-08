Vannacci, basta dare armi all’Ucraina e arginare l’immigrazione: ‘Tre provvedimenti essenziali, anche uscire dalla truffa del Green Deal’

“Per cambiare la direzione sono tre i provvedimenti essenziali che noi dobbiamo adottare. Primo, far finire la guerra tra Russia e Ucraina e non preparare il nuovo pacchetto armi”. Così Roberto Vannacci, a margine dell’incontro di Futuro Nazionale a Piacenza. Per Vannacci non bisogna più supportare “questa Commissione europea che sta spingendo da anni per una guerra ad oltranza” e “non dare più armi e risorse a chi sta continuando a combattere, sapendo che può contare su risorse illimitate”. Seconda cosa, “dobbiamo cercare di arginare il problema dell’immigrazione, soprattutto quella irregolare e dobbiamo far tornare a casa questo esercito di riserva industriale del padrone, che è quello che tiene bassi i salari e che fa il lavoro in quelle condizioni che gli italiani non vogliono più fare”. Terza cosa, “dobbiamo uscire dalla più grande truffa che l’Occidente ha subito dal dopoguerra a oggi, quella del Green Deal”