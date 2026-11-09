SuperEnalotto, la Sicilia festeggia: centrati due “5” per oltre 128mila euro

La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 6 e sabato 7 novembre sono stati registrati due “5” per un valore complessivo che supera i 128mila euro. Nel concorso di sabato è stato realizzato un “5” da 95.416,89 euro presso il punto vendita “Bar Tabacchi La Caravella”, in Via Papa Giovanni XXIII angolo V, a Bagheria, in provincia di Palermo. Nell’estrazione di venerdì è stato invece centrato un “5” da 32.961,39 euro presso il punto vendita “Tabacchi Lotto”, in Via Garibaldi, 65 a Palermo.L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 10 novembre, sale a 52 milioni di euro.