In auto ha un malore, 59enne salvato dalla Polizia nel Catanese

Un uomo salvato dalla polizia in provincia di Catania. Il 59enne si trovava a bordo della sua auto quando ha avvertito un forte dolore al petto, al punto da non riuscire piu’ a proseguire la guida. Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto, lo hanno trovato in stato di semicoscienza: capito che si trattava di un attacco cardiaco, grazie alla specifica formazione in materia di primo soccorso, gli hanno praticato le manovre del caso. La tempestivita’ dei poliziotti ha scongiurato conseguenze ben piu’ gravi per il 59enne, che e’ stato successivamente trasferito al Pronto soccorso piu’ vicino. Dopo qualche settimana, l’uomo ha voluto incontrare gli agenti che gli hanno salvato la vita, abbracciandoli con gratitudine. A diffondere la notizia sui social, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. (AGI)