Caltanissetta. Il 10 novembre assemblea dei quadri regionali dell’Udc presso l’Istituto Testasecca

CALTANISSETTA. L’Unione di Centro di Caltanissetta comunica che il partito terrà un’assemblea dei quadri regionali il prossimo 10 novembre alle ore 16,30 presso l’Istituto Testasecca di Caltanissetta con la presenza del Segretario Regionale On. Decio Terrana e dell’On. Rosellina Marchetta – Segretario Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. L’incontro prevede un dibattito dei quadri del partito sull’attuale situazione politica regionale e avrà la funzione di elaborare proposte e progetti da mettere in agenda anche in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Il Segretario Regionale On. Decio Terrana, in adesione alla linea nazionale del partito, ritiene indispensabile un rilancio del popolarismo che necessita dell’ascolto delle istanze dei cittadini, raccolte dai dirigenti del partito, e della loro trasposizione nell’azione politica dei prossimi mesi e delle prossime legislature nazionale e regionale, auspicando un incontro di tutte quelle forze che si ritrovano nei valori democratici cristiani e della Dottrina Sociale della Chiesa.

Il partito provinciale ringrazia il Segretario Regionale On. Decio Terrana per aver voluto celebrare questa assemblea nella città di Caltanissetta come riconoscimento della sua centralità territoriale e sociale che deve essere rilanciata in un contesto di collaborazione tra tutte le comunità locali portando a breve risultati concreti a favore della società e dell’economia del nisseno.