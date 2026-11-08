Marianopoli. Entro il 20 novembre vanno presentate al Comune le istanze per iscrivere i bimbi al servizio Spazio gioco per minori

MARIANOPOLI. Il comune di Marianopoli ha deciso di attivare per l’anno educativo 2026/2027 il servizio spazio gioco per minori. Possono parteciparvi minori di età compresa tra i 12 e 36 mesi. I posti disponibili sono 10 e il servizio viene erogato da lunedì a venerdì per 4 ore al giorno presso i locali di piazza Garibaldi.

Per l’iscrizione occorre procedere alla consegna brevi Manu o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@conune.marianopoli.cl.it dell’istanza di iscrizione. Non è necessario l’ISEE, ma occorre essere in regola con i vaccini. Le domande possono essere presentate entro il prossimo 20 novembre. Per qualsiasi informazione, è possibile ogni martedì rivolgersi all’assistente sociale.