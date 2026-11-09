Gangi ricorda i Caduti, celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Si è svolta sabato mattina a Gangi la cerimonia commemorativa in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, una ricorrenza dedicata al ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale e al sacrificio di quanti hanno contribuito alla difesa della libertà e dell’unità del Paese.Il momento commemorativo si è tenuto in Piazza del Popolo, dove è stata deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento ai Caduti collocato sul balcone del Palazzo Municipale. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio.Presenti il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, i componenti della giunta e del consiglio comunale, i carabinieri della locale stazione e per la polizia municipale Antonio Sorrenti. A deporre la corona sono stati gli agenti della polizia municipale Antonio Mocciaro e Carlo Cammarata.Particolarmente toccante il momento del silenzio, eseguito dal giovane trombettista Marco Caruso, che con la sua interpretazione ha contribuito a rendere ancora più solenne la commemorazione.