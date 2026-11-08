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Spara a gente affacciata al balcone, arrestato ad Agrigento

Redazione

Spara a gente affacciata al balcone, arrestato ad Agrigento

Dom, 08/11/2026 - 16:50

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Custodia cautelare in carcere per un giovane pregiudicato agrigentino accusato di tentato omicidio, minaccia aggravata e porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. A eseguire la misura e’ stata la polizia di Stato, su disposizione della procura di Agrigento. I fatti si sono verificati nelle prime ore della mattina del 3 novembre, quando alla Sala operativa della questura era giunta la segnalazione di esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Villaseta. L’indagine, avviata dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Upgsp con l’ascolto di diversi testimoni, ha permesso di acquisire gravi elementi a carico dell’arrestato, che dopo essersi avvicinato all’abitazione delle vittime, ha esploso diversi colpi di pistola nella loro direzione, in quel momento affacciate al balcone del primo piano, senza riuscire a colpirle perche’ erano riuscite a rifugiarsi nell’abitazione, per poi continuare a esplodere ulteriori colpi d’arma da fuoco contro il portone condominiale. Il giovane e’ stato recluso nel carcere di Agrigento

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