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Bruno Mars piange la morte del padre Peter Hernandez, musicista scomparso all'età di 74 anni. A dare la notizia è stato lo stesso cantautore e produttore discografico statunitense, vincitore di numerosi Grammy Award, con un commosso messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da una serie di fotografie di famiglia. Tra gli scatti anche quello che lo ritrae mentre abbraccia il padre in un letto d'ospedale e un'immagine della sua infanzia, quando si esibiva vestito da Elvis Presley accanto al genitore. "La scorsa settimana ho potuto abbracciare mio padre per l'ultima volta", ha scritto Bruno Mars, pseudonimo di Peter Gene Hernandez. "Se mi avete mai sentito parlare di lui, ho sempre detto che è l'uomo che mi ha insegnato tutto quello che so, soprattutto quando si tratta di musica". Mars ha ricordato anche il ruolo del padre nella crescita dei sei figli, quattro sorelle, un fratello e lui: "Ai miei occhi era il papà più grande del mondo e mi mancherà ogni giorno, fino a quando non ci incontreremo di nuovo. Ti voglio bene, papà. Lassù manda un bacio alla mamma da parte mia". La madre del cantante, Bernadette San Pedro Bayot, era morta nel 2013 per un aneurisma cerebrale. Originario di Brooklyn, Peter Hernandez si era trasferito alle Hawaii, dove aveva conosciuto Bernadette durante un'esibizione: lui suonava in una band, lei era una ballerina di hula. I due si erano sposati e avevano avuto sei figli. Musicista fin da giovane, cresciuto seguendo il padre durante i concerti, Hernandez aveva fondato il gruppo doo-wop Love Notes e coinvolto tutta la famiglia negli spettacoli. I figli si esibivano sei sere alla settimana in un locale di Waikiki Beach. Bruno, allora giovanissimo, era diventato una delle attrazioni dello spettacolo con il soprannome di 'Little Elvis': aveva appena due anni quando aveva cominciato a salire sul palco imitando il re del rock'n'roll. Un'esperienza che avrebbe segnato profondamente la sua formazione artistica e la sua futura immagine. In un'intervista del 2017, Mars aveva raccontato quanto il proprio stile fosse debitore dell'esempio paterno: dagli anelli vistosi alle scarpe di vernice, dagli abiti eleganti all'acconciatura. "Tutto deriva dall'aver guardato mio padre", aveva spiegato. Già nel 2012, parlando alla Cnn, il cantante aveva riconosciuto al genitore il merito di avergli trasmesso la passione per la musica, facendogli conoscere artisti come Jackie Wilson e James Brown. "È stato lui a introdurmi alla musica", aveva detto, sottolineando come senza l'amore e gli insegnamenti ricevuti dai genitori la sua carriera sarebbe stata diversa. (di Paolo Martini)

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