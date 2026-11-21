(Adnkronos) – Un ambasciatore del Made in Italy, un'eccellenza capace di portare nel mondo l'identità di un territorio e, allo stesso tempo, un prodotto che guarda sempre più alle nuove generazioni. Il Brunello di Montalcino si presenta alla sfida dei mercati internazionali con numeri importanti, una reputazione consolidata e un pubblico più giovane di quanto si potrebbe immaginare per uno dei grandi rossi italiani. È il quadro emerso dalla 35/a edizione di Benvenuto Brunello, la manifestazione organizzata dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in programma nel borgo senese fino a lunedì 23 novembre, tra degustazioni delle nuove annate, incontri istituzionali e analisi sulle prospettive del settore. A sottolineare il valore nazionale della denominazione sono stati, con due videomessaggi, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Due interventi che hanno insistito sul ruolo del Brunello come modello di eccellenza produttiva e come strumento di promozione dell'immagine italiana all'estero. "Il Made in Italy racchiude la nostra identità, il genio italiano e la qualità che porta il nome dell'Italia nel mondo. E questo territorio, Montalcino, che porto spesso ad esempio, lo racconta meglio di chiunque altro attraverso il suo Brunello, simbolo di un'eccellenza capace di affermarsi sui mercati internazionali", ha detto Lollobrigida, intervenendo con un videomessaggio al convegno al Teatro degli Astrusi di Montalcino. Il ministro ha richiamato anche le dimensioni economiche raggiunte dalla denominazione. "Il Brunello di Montalcino si avvia a chiudere il 2026 con un valore vicino ai 750 milioni di euro e circa 9,3 milioni di bottiglie vendute nel mondo: numeri straordinari che testimoniano il valore del saper fare italiano". Lollobrigida ha quindi ricordato gli interventi del Governo a sostegno del comparto agricolo: "Come Governo abbiamo investito oltre 17 miliardi di euro nel settore primario, sostenendo produzione, competitività e ricambio generazionale". L'obiettivo, ha aggiunto, è continuare a promuovere il sistema agroalimentare italiano, facendo anche del riconoscimento Unesco della Cucina Italiana un'opportunità concreta di crescita per i territori e per gli agricoltori. Sulla stessa linea il videomessaggio di Adolfo Urso, che ha definito il Brunello "un ambasciatore indiscusso del Made in Italy nel mondo, esempio di come qualità, identità territoriale e reputazione siano leve decisive per competere sui mercati internazionali". Il ministro ha richiamato in particolare i risultati ottenuti negli Stati Uniti, a conferma della capacità della denominazione di consolidare la propria posizione anche in uno scenario economico complesso. Una reputazione che, secondo Urso, deve essere difesa dalle imitazioni e dai tentativi di indebolire la tutela delle indicazioni geografiche. "Un patrimonio che dobbiamo difendere", ha sottolineato, ricordando gli strumenti messi in campo dall'esecutivo attraverso la legge quadro sul Made in Italy per tutelare l'autenticità dei prodotti e contrastare la contraffazione. Tra le misure a sostegno delle imprese ha citato anche gli investimenti in tecnologie e innovazione, attraverso il Piano Transizione 5.0 e la Nuova Sabatini, e gli interventi per accompagnare la diversificazione dei mercati internazionali. La partita dell'export resta infatti una delle principali questioni per il vino italiano. Il 2026 si è aperto con difficoltà sui mercati esteri, tra tensioni geopolitiche, dazi e cambiamenti nelle abitudini di consumo, anche se gli ultimi segnali indicano un rallentamento della flessione. A evidenziarlo è stato Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, intervenuto in videocollegamento al talk 'Made in Italy: costruire valore nel tempo. Identità, reputazione e attrattività'. "I dati vanno letti con cautela: dietro questi numeri c'è soprattutto il grande lavoro delle imprese, impegnate a difendere le proprie posizioni e a cercare nuove opportunità", ha osservato Zoppas. Per il presidente di Ice occorre accelerare la diversificazione geografica, puntando su mercati come Mercosur, India e Australia, prima che siano i concorrenti internazionali a occuparli. In questo percorso un ruolo determinante spetta alla promozione di Ice, delle fiere e dei consorzi, oltre al rafforzamento delle risorse destinate all'esportazione del vino. Non basta, tuttavia, raggiungere nuovi Paesi: bisogna parlare in modo più efficace a chi decide gli acquisti. Importatori, buyer e sommelier sono gli interlocutori da intercettare, anche attraverso una comunicazione meno tecnica e più immediata, capace di riportare al centro il piacere e la semplicità del consumo. Un cambio di linguaggio che riguarda anche il Brunello, chiamato a mantenere la propria identità senza rinunciare a intercettare nuovi consumatori. È proprio il profilo del pubblico a offrire uno degli elementi più interessanti emersi durante Benvenuto Brunello. Secondo l'Osservatorio dell'Unione italiana vini (Uiv), realizzato per il Consorzio, il vino principe di Montalcino ha trovato nei Millennials una delle fasce di maggiore affinità, tanto negli Stati Uniti quanto in Italia. Due mercati che, insieme, rappresentano il 60% della spesa globale per il Brunello. L'indagine individua una platea di 7,8 milioni di appassionati negli Stati Uniti e 4,1 milioni in Italia. Un pubblico sensibilmente più giovane rispetto a quello del vino in generale e, soprattutto, dei rossi. Negli Usa il 53% dei consumatori di Brunello ha tra i 25 e i 44 anni, contro il 38% del pubblico complessivo dei vini rossi. In Italia sono soprattutto i Millennials, nella fascia tra i 29 e i 44 anni, a mostrare la maggiore affinità con la denominazione: 1,4 milioni di persone, pari al 35% dei consumatori di Brunello, mentre nel mercato del vino la stessa fascia si ferma al 21%. Le differenze emergono anche sul fronte del genere. Negli Stati Uniti il 62% dei consumatori di Brunello è costituito da uomini, mentre in Italia sono le donne a registrare i tassi più elevati di conoscenza e conversione all'acquisto. Tra le italiane under 34 che conoscono la denominazione, il 47% dichiara di acquistare Brunello, più del doppio rispetto al 22% degli uomini della stessa età. L'analisi mette inoltre in evidenza due situazioni differenti nei principali mercati. Negli Stati Uniti la notorietà del Brunello è ancora relativamente contenuta: lo conoscono circa 17,3 milioni di persone, pari al 20% dei consumatori di vino, contro una quota vicina al 50% per Bordeaux e Borgogna. Ma quando il vino toscano viene conosciuto, la capacità di trasformare l'interesse in acquisto è decisamente superiore: il 46% dei conoscitori arriva a comprarlo, contro percentuali intorno al 20% per le due denominazioni francesi. In Italia, invece, il Brunello è conosciuto da circa due terzi degli intervistati, ma soltanto un consumatore su cinque tra quelli che ne hanno familiarità arriva all'acquisto. Il problema non è dunque tanto la notorietà quanto la capacità di trasformarla in una scelta concreta. Due scenari che suggeriscono strategie promozionali differenti. "I dati sui due mercati principali per la nostra denominazione ci indicano due diverse priorità: ampliare la conoscenza del Brunello negli Usa e favorirne la scelta in Italia, facendo leva, in entrambi i Paesi, sulla particolare attrattività della denominazione presso i giovani adulti", ha spiegato Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio. Per il 2027 sono già previste nuove iniziative negli Stati Uniti, con una tappa di Benvenuto Brunello a New York a febbraio e attività promozionali in occasione di alcune fiere di settore. In Italia saranno invece rafforzate le iniziative in città considerate strategiche. Accanto alle prospettive commerciali, il cuore della manifestazione resta naturalmente il vino e il debutto delle nuove annate. In particolare, l'attenzione è rivolta al Brunello di Montalcino 2022, che potrà arrivare sul mercato dal primo gennaio 2027. Un millesimo che, nonostante una stagione caratterizzata da caldo intenso e siccità prolungata, si presenta con un profilo definito "suadente, strutturato e sapido". A raccontarne le caratteristiche è Brunello Forma, il progetto del Consorzio dedicato alla lettura e all'interpretazione delle annate attraverso dati climatici, osservazioni agronomiche e degustazioni alla cieca. Il giudizio complessivo descrive vini dal frutto intenso, con tannini avvolgenti e un finale leggero e dinamico. Una combinazione che ha permesso di conservare volume e struttura senza scivolare verso una concentrazione eccessiva. La stagione vegetativa del 2022 era iniziata con temperature e precipitazioni inferiori alla media. Dalla seconda metà di maggio, il rapido aumento delle temperature aveva accelerato il ciclo della vite, in particolare la fioritura e l'allegagione. Giugno e luglio erano stati i mesi più difficili, con massime fino a quattro gradi sopra la media e una siccità diffusa. Complessivamente, nel territorio sono stati registrati 32 giorni torridi, con temperature superiori ai 35 gradi, contro una media trentennale di 15. Lo stress idrico aveva limitato l'accrescimento degli acini, aumentando il rapporto tra buccia e polpa e contribuendo alla struttura dei vini. La svolta è arrivata tra la fine di luglio e agosto, con 20 millimetri di pioggia nel primo periodo e altri 85 nel mese successivo. Le precipitazioni, accompagnate da temperature più vicine alla media storica, hanno attenuato gli effetti della siccità proprio in una fase decisiva per la maturazione del Sangiovese. La vendemmia, anticipata e rapida, si è conclusa il 23 settembre, prima delle abbondanti piogge dell'ultima settimana del mese. Il risultato è un'annata che unisce maturità del frutto e freschezza del sorso, con una trama tannica avvolgente ma non aggressiva. Una lettura che valorizza anche le diverse interpretazioni dei produttori, in un territorio dove altitudine, esposizione, suoli e microclimi contribuiscono a rendere ogni vino espressione di una specifica identità aziendale. Il progetto Brunello Forma si fonda proprio sull'integrazione tra analisi scientifica e valutazione sensoriale. Il percorso relativo al vino del 2022 è iniziato il 6 ottobre con la commissione interna del Consorzio ed è proseguito il 15 ottobre con un panel internazionale composto da otto Master of Wine: Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi per l'Italia, Justin Knock e Michelle Cherutti-Kowal per il Regno Unito, Eugene Mlynczyk per il Canada, Andreas Kubach per Spagna e Germania, Lisa Perrotti-Brown per gli Stati Uniti e Debra Meiburg per Hong Kong. Sono stati esaminati 54 campioni provenienti da altrettante aziende, rappresentative del 50% dei volumi della denominazione e selezionate in base a superficie, regime di coltivazione, ubicazione, altitudine e produzione. La degustazione è stata preceduta da una retrospettiva sulle annate dal 2012 al 2021, per consentire un confronto diretto con i millesimi precedenti. Gli strumenti di monitoraggio sono in continua evoluzione. La rete meteoclimatica conta oggi 67 stazioni, affiancate da 16 siti di osservazione fenologica individuati in collaborazione con il Crea. Tra gli sviluppi previsti figurano mappe dinamiche per seguire l'evoluzione dei fenomeni climatici e un indice di qualità delle precipitazioni, mentre proseguono gli studi sulla pedologia e sulla morfologia del territorio. La 35/a edizione di Benvenuto Brunello coinvolge complessivamente 116 aziende, con il Brunello 2022, il Brunello Riserva 2021 e il Rosso di Montalcino 2025 protagonisti delle degustazioni. Dopo le prime giornate riservate alla stampa nazionale e internazionale e agli operatori selezionati, l'anteprima prosegue con l'apertura dei banchi di assaggio anche ai produttori e agli appassionati. Il 25 novembre la manifestazione si sposterà infine a Londra, per l'appuntamento dedicato alla stampa e agli operatori britannici. Tra gli appuntamenti simbolici della manifestazione anche lo svelamento della piastrella celebrativa della vendemmia 2026, quest'anno firmata dal Centro Stile del Gruppo Piaggio. Un omaggio che assume un significato particolare nell'anno dell'ottantesimo anniversario della Vespa, altra icona italiana conosciuta in tutto il mondo. L'opera, collocata come da tradizione su una parete del Palazzo Comunale di Montalcino, reinterpreta il profilo dello scooter attraverso i colori della terra toscana, delle vigne e del vino. "Disegnare una Vespa e produrre il Brunello hanno molto in comune: entrambe le attività richiedono rispetto per la tradizione, una cura maniacale per i dettagli e la capacità di emozionare le persone, oggi come allora", ha commentato Marco Lambri, responsabile del Centro Stile del Gruppo Piaggio. Alla cerimonia erano presenti anche l'assessore regionale all'Economia, all'agricoltura e al turismo Leonardo Marras, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e il presidente del Consorzio Giacomo Bartolommei. Due simboli diversi, ma accomunati dalla capacità di trasformare un prodotto in un'espressione riconoscibile dell'identità italiana. È anche questa la sfida che Montalcino si trova davanti: conservare il valore di una denominazione che rappresenta appena lo 0,25% della produzione vinicola nazionale in termini di volume, ma che ha un peso ben più rilevante in notorietà e valore economico, soprattutto nelle fasce ultra-premium e luxury. E riuscire, attraverso la qualità, la promozione e un linguaggio capace di parlare anche ai più giovani, a trasformare questa reputazione in nuove occasioni di crescita. (di Paolo Martini)

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