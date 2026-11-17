Adesioni in chiusura, ma nel frattempo è già “boom” di pre-iscrizioni nell’imminenza del 2° Slalom Automobilistico Termini Caccamo, competizione in calendario nel weekend compreso tra sabato 21 e domenica 22 novembre, con triplice validità per la Coppa AciSport 5° zona (settima ed ultima prova), per il Campionato siciliano di specialità (20° e penultimo appuntamento per il 2026) nonché per lo Challenge degli Emiri (serie regionale promossa al meglio di cinque Slalom dalla Misilmeri Racing, in sinergia con la Scuderia Armanno Corse Palermo, il Promoter Kinisia Trapani e lo Sporting Club Partanna), qui alla 5a e decisiva tappa stagionale. Sono una novantina i piloti (tra di essi alcuni tra i migliori specialisti isolani) ad aver accolto l’invito degli organizzatori ad esser presenti. Un numero tra i più elevati in assoluto quest’anno non solo in Sicilia, che conferma quanto questo slalom sia apprezzato.

Il sipario sul 2° Slalom Automobilistico Termini Caccamo sta frattanto per alzarsi. Sabato 21 novembre l’attesa sfida tra i birilli verrà ufficialmente presentata nei dettagli alle autorità politiche, civili e militari, agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza nel corso della Conferenza stampa convocata a partire dalle 11.15 nella Sala riunioni del Comando della Polizia municipale di Caccamo, all’ombra del magnifico Castello medievale normanno che sormonta la cittadina ad una cinquantina di chilometri da Palermo. Nel pomeriggio del medesimo sabato, dalle 15.00 alle 19.30 andranno in scena le operazioni preliminari per i piloti e le vetture, al Caffè Royal di corso Umberto I e nella funzionale zona Parking di via Termitana, proprio di fronte gli uffici del Comando della Polizia municipale.

Domenica 22 novembre, semaforo verde per la gara vera e propria, articolata su tre manche cronometrate, non prima di aver effettuato, da parte dei concorrenti ammessi al via, la canonica salita di ricognizione. Il tutto sullo splendido tracciato di quasi 4 km (3,950 km, per essere precisi), ricavato lungo una sezione della strada statale n. 285 che collega i comuni di Termini Imerese e Caccamo, ossia il “vecchio” percorso da oltre 8 km sul quale si disputava un tempo la Cronoscalata Termini-Caccamo. A coordinare le operazioni l’esperto direttore di gara ennese Lucio Bonasera, coadiuvato dal Supervisore AciSport, il forte copilota rally messinese Massimo Cambria, vincitore al fianco del pilota romano Fabio Angelucci della Coppa AciSport “Over 55” nel Campionato italiano Assoluto Rally Sparco 2025.

Lo Slalom Termini Caccamo seconda edizione, nonostante alcune problematiche iniziali di logistica, superate brillantemente, è stato riproposto con forza dalla Scuderia Armanno Corse Palermo, coordinata dal presidente Nunzio Armanno e dal segretario Andrea Armanno (appena nominato dal Fiduciario regionale AciSport Sicilia Sergio Imbrò nel Gruppo lavoro Slalom chiamato a coordinare l’attività agonistica per il 2027), con il contributo prestato dalla “storica” Caccamo Corse (fondata nel 1980), rappresentata dall’appassionato presidente Felice Arena.

Ad assicurare il patrocinio oneroso sarà il Comune di Caccamo, con in testa il sindaco Franco Fiore e l’assessore allo Sport Domenico Guzzardo, patrocinio gratuito, invece, del Comune di Termini Imerese. L’evento sportivo è sostenuto poi dalla Presidenza della Regione siciliana nonché dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Numerosi gli sponsor locali e del circondario a supporto dello Slalom, mentre le strutture ricettive della zona fanno registrare già da tempo il “tutto esaurito”.

Il 2° Slalom Automobilistico Termini Caccamo (se ne è discusso a lungo nei giorni scorsi anche dalle frequenze di Radio In Palermo, nel corso della trasmissione “Rendez Vous”, condotta da Pierantonio Passante e Viviana Pisciotta, con diversi ospiti, tra cui Felice Arena, Andrea Armanno, Enzo Geraci, Raimondo ed Enrico Canzone) è destinato ad offrire agli appassionati di motori siciliani numerosi spunti di paragone. A parte la interessante lotta per la classifica assoluta, da seguire sarà il confronto diretto per la vetta della graduatoria assoluta del Campionato siciliano Slalom, ad una sola prova dalla fine, tra l’agrigentino Nino Di Matteo ed il catanese Silvio Fiore. Il primo, originario di Sciacca, si trova al comando dopo 19 prove con 207,80 punti, al volante della sua Gloria C8F Evo Suzuki “griffata” RO Racing, il suo avversario di Biancavilla (neo vice campione italiano assoluto Slalom e campione italiano Slalom di gruppo E2 SC) lo incalza a quota 196,40 punti, con la sua Radical SR4 con propulsore Aprilia iscritta dalla Puntese Corse.

Fermo restando come sia Fiore sia Di Matteo siano da considerarsi candidati anche all’assoluta, le medesime

referenze (anzi!) può vantarle l’altro saccense Salvatore Catanzaro, il quale, a Caccamo, andrà a caccia, con la Gloria B5 Evo Suzuki della Trapani Corse, dell’ottava affermazione stagionale consecutiva, un primato difficile da battere in futuro. Destinati ad un ruolo non certo da comparsa, al ‘Termini Caccamo’, saranno il misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki, Misilmeri Racing), il marsalese Francesco Bigione (Gloria B5 Evo Suzuki, RO Racing) ed il gelese Gianni Carfì (Radical SR4 Suzuki, per i colori del Motor Team Nisseno), tutti in grado di puntare al gradino più alto del podio. Tra le altre curiosità, la scuderia con più piloti pre-iscritti risulta essere la Misilmeri Racing presieduta da Giuseppe Bonanno, con ben 21 tesserati.

Proprio Gianni Carfì si trova intanto al comando della classifica provvisoria dello Challenge degli Emiri 026 dopo i primi quattro appuntamenti. Una graduatoria cortissima. Il gelese può contare su 57,5 punti, precedendo Di Matteo (57) ed il misilmerese Rosario Campobello, terzo a quota 56 punti, su Fiat 126, tra le Bicilindriche. La messinese tre volte campionessa italiana Slalom Angelica Giamboi (Fiat X1/9 Coupé Dallara) si è praticamente aggiudicata con una prova d’anticipo la graduatoria Femminile dello Challenge, mentre tra le Autostoriche è quasi certo del successo il trapanese Fabio Cardella, su Peugeot 106 Rallye. La Trapani Corse è invece leader tra le Scuderie.

I motori dei bolidi ammessi alla partenza si accenderanno, domenica 22 novembre, già alle 8.30, con chiusura al transito veicolare nella zona a partire dalle 7.00. Diciassette le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, poste lungo il tracciato. La premiazione finale dei vincitori, annunciata nella piazzetta Cappuccini, davanti al chioschetto del bar “Rotolo”, sempre a Caccamo, chiuderà il ricco weekend di gara. Segretaria di manifestazione è Danila Speciale, nel ruolo di Segretaria del collegio dei Commissari sportivi, invece, Giorgia Lopes.

Ulteriori notizie sul 1° Slalom Termini Caccamo da estrapolare dal sito internet: www.scuderiaarmannocorse.com; pagine Facebook: A.S.D. Scuderia automobilistica Armanno Corse “Sicilia” e Caccamo Corse ASD.