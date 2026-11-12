Beppe Grillo da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ il 22 novembre

(Adnkronos) – Beppe Grillo sarà ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' nella puntata del 22 novembre. L'indiscrezione, lanciata dal 'Foglio', trova conferma in ambienti televisivi. Grillo era tornato a parlare pubblicamente nella puntata del 21 settembre scorso del Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. Ma l'ultima intervista televisiva del cofondatore del M5S risale a tre anni fa: il 12 novembre del 2023 fu ospite sempre di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa' sul canale Nove, interrompendo un'assenza dai programmi televisivi che durava da quasi 10 anni.

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