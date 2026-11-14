Ballando con le stelle, stasera nuovo appuntamento: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Sono Marco Bocci, Antonia Desplat e Chiara Pellacani i ballerini per una notte nel nuovo appuntamento con 'Ballando con le Stelle', il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Simone Di Pasquale, in onda stasera, sabato 14 novembre, in diretta alle 21.25 su Rai 1. Marco Bocci e Antonia Desplat, i due attori protagonisti della miniserie di Rai 1 '177 giorni. Il rapimento di Farouk', portano in pista una storia intensa e coinvolgente che ripercorre una vicenda di grande impatto umano. Chiara Pellacani, straordinaria campionessa di tuffi, è stata, invece, protagonista di un’impresa memorabile per lo sport italiano. Il suo ultimo, prestigioso traguardo è arrivato agli Europei di Parigi, dove ha conquistato cinque medaglie d’oro, confermandosi tra le atlete più brillanti del panorama internazionale. Tornando alla gara, tra eliminazioni, polemiche e confronti particolarmente accesi, saranno undici le esibizioni della serata, perché sebbene Jimmy Ghione abbia perso lo spareggio, è restato in gara grazie alla Wild Card di Matteo Addino e tornerà in pista sabato prossimo con Anastasia Kuzmina. Le coppie eliminate restano Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, che insieme alla coppia di Massimo Ghini con Valentina Fiorini continueranno gli allenamenti nella speranza di essere ripescati alla decima puntata. Queste le coppie in gara sabato: Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi ; Ornella Muti – Pasquale La Rocca. Il loro grado di preparazione sarà valutato dalla temutissima valutazione della Giuria di esperti, composta dalla Presidente: Carolyn Smith, con Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Immancabili a bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra divideranno il tesoretto in 3, facendo salire in classifica le coppie per loro più meritevoli. Non mancheranno i 'Tribuni del popolo', ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.

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