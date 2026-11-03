Attacco a centro aiuti in Ucraina, 29 morti a Komysuhvakha. Witkoff annuncia trilaterali ad Abu Dhabi

(Adnkronos) – Il bilancio delle vittime dei raid aerei russi di ieri a Komysuhvakha, nella regione di Zaporizhzhia, è salito a 29 morti. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di Difesa dell'Oblast di Zaporizhzhia, secondo cui i russi hanno attaccato la comunità con un Fab-3000, colpendo persone che erano venute a ricevere aiuti umanitari. Le forze russe hanno intanto colpito nella notte una struttura medica a Kharkiv con una bomba aerea, causando il ferimento di 62 persone e l'evacuazione di circa 200 pazienti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Kharkiv, con una popolazione di circa 1,4 milioni di abitanti, è la seconda città più grande dell'Ucraina e si trova a soli 30 chilometri dal confine russo. La città è stata ripetutamente bersagliata da attacchi missilistici, con droni e bombardamenti aerei russi sin dall'inizio della guerra su vasta scala. Secondo il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov , l'attacco ha colpito un'area che collega diversi edifici di una struttura medica nel quartiere di Nemyshlianskyi, nella città. Il raid ha danneggiato più di 1.000 finestre tra la struttura medica e gli edifici residenziali circostanti. Terekhov ha dichiarato che circa 200 pazienti sarebbero stati evacuati verso altre strutture mediche mentre i servizi di emergenza operavano sul posto. Il sindaco ha aggiunto che le forze russe hanno condotto un attacco combinato contro la città, utilizzando missili balistici e bombe aeree guidate. "Gli Stati Uniti faranno da mediatori nei negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia, che si terranno il 10 e l'11 novembre ad Abu Dhabi, portando avanti l'obiettivo del presidente Trump di porre fine alla guerra. Le discussioni si concentreranno sugli assetti di sicurezza nel dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace", scrive intanto l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, su X. "Inoltre, questa settimana a Bruxelles, i negoziatori americani incontreranno i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, dell'architettura di sicurezza europea nel dopoguerra e delle opportunità economiche a sostegno della ricostruzione del Paese. Il nostro auspicio è quello di consolidare i progressi già compiuti a Kiev, Oslo e San Pietroburgo, puntando a un accordo di pace globale e duraturo che garantisca una sicurezza stabile per le generazioni a venire". Riuniti nell'ambito della Forza multinazionale per l'Ucraina (MNF-U), gli alleati di Kiev – sotto la guida di Francia e Regno Unito – condurranno per la prima volta in Polonia un'esercitazione su larga scala, volta a testare la loro capacità di dispiegarsi e operare congiuntamente sul campo. Circa 2.800 militari provenienti da dieci Paesi – Belgio, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna e Svezia – prenderanno parte all'esercitazione, denominata "Koalicja" (coalizione in polacco), che si terrà in Polonia dal 9 al 22 novembre. L'annuncio è stato dato da Londra e Parigi in un comunicato congiunto. La MNF-U, istituita nel marzo 2025 e dichiarata operativa quest'estate, ha lo scopo di dispiegarsi rapidamente non appena verrà firmato un cessate il fuoco, al fine di aiutare l'Ucraina a scoraggiare, in futuro, qualsiasi ulteriore aggressione da parte della Russia.

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