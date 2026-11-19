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Ben Shelton vince anche contro Rafa Jodar alle Atp Finals oggi, giovedì 19 novembre. Il tennista americano passa con il punteggio di 7-6 7-5 contro lo spagnolo in due ore e 6 minuti, portando a casa quella che è stata fin qui la partita più lunga del torneo. Adesso l'americano dovrà aspettare il match di stasera tra Alexander Zverev e Arthur Fils per scoprire il suo destino: se il tedesco riuscirà a vincere un set, l'americano agguanterà la semifinale a Torino.

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