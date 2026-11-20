(Adnkronos) – 'Doc – Nelle Tue Mani 4' su Rai1 si conferma leader degli ascolti del giovedì sera con 4.140.000 spettatori e il 25,4% di share. Al secondo posto 'Tutto per la mia Famiglia' su Canale 5 si ferma a 1.816.000 spettatori con il 12,1% di share. In terza posizione, un poker di programmi a breve distanza l'uno dall'altro: 'Splendida Cornice' su Rai3 con 957.000 spettatori (6,1%), 'Piazzapulita' su La7 con 912.000 spettatori (share 6,7%), 'Ore 14 Sera' su Rai2 con 836.000 spettatori (share 6,3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 con 774.000 spettatori (share 6%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: la partita delle ATP Finals 2026 'Zverev-Fils' su Italia1 (734.000 spettatori, share 3,7%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (522.000 spettatori, share 3,2%), il film 'Salt' su Tv8 (268.000 spettatori, share 1,6%). Nell'access prime time 'Affari Tuoi' si conferma leader con 4.580.000 spettatori (share 22,6%), preceduto da 'Cinque Minuti' (3.869.000 spettatori, share 19,9%), ma 'La Ruota della Fortuna' resta a ridosso con 4.512.000 spettatori (share 22,3%), preceduto da 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.797.000, share 19.3%). Ottimo risultato per 'Otto e Mezzo' su La7, che conquista 2.048.000 spettatori (share 10,2%).

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