(Adnkronos) – Dall'inizio del prossimo anno, i clienti britannici di Amazon potranno acquistare un'auto tramite il colosso dell'e-commerce. Si tratta della prima volta che l'azienda della Silicon Valley estende la sua divisione "Amazon Autos" al di fuori degli Stati Uniti. Il servizio di vendita di automobili debutterà inizialmente in collaborazione con Hyundai, offrendo ai clienti di tutto il Regno Unito sia veicoli nuovi che usati garantiti. Gli utenti potranno inoltre acquistare veicoli usati proposti da Vertu Motors, una rete di concessionarie britannica che conta circa 200 sedi in tutto il Paese. Amazon ha fatto sapere che, nei prossimi mesi, è previsto l'ingresso di ulteriori gruppi di concessionarie. Attraverso la piattaforma Amazon Autos, i clienti potranno consultare un'ampia gamma di veicoli disponibili ed effettuarne la prenotazione ai fini dell'acquisto. Sarà inoltre possibile visualizzare i prezzi e le opzioni di pagamento, inclusa una valutazione indicativa di un eventuale veicolo di proprietà da dare in permuta. Per visionare l'auto e perfezionare l'acquisto, i clienti dovranno tuttavia recarsi personalmente presso la concessionaria di riferimento. Matt Nuffort, direttore di Amazon Autos International, ha dichiarato alla Press Association che l'azienda punta a espandere rapidamente le proprie partnership. "Per noi è fondamentale garantire una buona copertura di concessionarie, così da offrire ai clienti numerose opzioni", ha affermato. "Nei prossimi mesi aggiungeremo ulteriori concessionarie e marchi". "Le concessionarie con cui collaboriamo già sono entusiaste di disporre di un canale aggiuntivo per raggiungere i clienti".

Lanciato negli Stati Uniti nel dicembre 2024, Amazon Autos è cresciuto fino a includere 35 marchi automobilistici – tra cui Kia, Mazda e Subaru – proposti da migliaia di rivenditori. Robert Forrester, amministratore delegato di Vertu Motors, ha commentato: "In qualità di uno dei maggiori rivenditori di auto nel Regno Unito, ci impegniamo a incontrare i clienti ovunque scelgano di iniziare il loro percorso d'acquisto". "Amazon Autos ha il potenziale per far conoscere i nostri veicoli a consumatori altamente coinvolti, unendo la comodità e la trasparenza dello shopping online alla sicurezza di concludere l'acquisto tramite una concessionaria di fiducia. "Riteniamo che questa collaborazione ci aiuterà a raggiungere nuovi clienti e a migliorare ulteriormente l'esperienza che offriamo."

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