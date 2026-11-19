(Adnkronos) – "Senza certezze sul prodotto che acquistiamo e senza la trasparenza nelle etichette, viene meno la nostra possibilità di scelta, che è il superpotere del consumatore. Oggi, quando si parla di kéfir, davanti al frigo del supermercato, ci sono moltissime lusinghe". Lo ha detto Massimiliano Dona, presidente di Unione nazionale consumatori, nel corso dell’evento promosso da Danone oggi a Milano per lanciare la campagna 'Kéfir: Vuoi sapere la Verità?'. Secondo i dati presentati nel corso dell’incontro infatti, quasi l'80% dei prodotti presenti nei supermercati e denominati kéfir è privo di lieviti, uno degli elementi che, insieme ai batteri lattici, caratterizzano questo alimento fermentato secondo la definizione del Codex Alimentarius. "Non sempre il consumatore sa cosa scegliere e questo tema riguarda in parte anche una responsabilità delle istituzioni. A livello regolamentare – aggiunge – il settore dovrebbe essere investito da una riforma che chiarisca che cosa il consumatore sta comprando, tanto più quando le scelte di chi acquista sono motivate da ragioni di salute". "Moltissime etichette usano il nome kéfir per attrarre il consumatore. Non si dovrebbe trasformare la spesa quotidiana in un lavoro” ma una lettura attenta delle etichette, anche sul retro, può aiutare il consumatore. “Oltre al dovere di maggiore responsabilità da parte del consumatore ci attendiamo che le istituzioni facciano la loro parte per chiarire il quadro e semplificare le scelte dei cittadini", conclude.

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