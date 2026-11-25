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"Ho cantato in Israele, sono tornato in Italia e sono diventato un imbecille, un deficiente". Al Bano è finito nel mirino degli haters dopo un recente concerto in Israele. "Secondo voi, tutti vogliono il male di Gaza in Israele?", dice il cantante pugliese a E' sempre Cartabianca, su Rete4. Era il caso di andare a cantare in Israele? "La musica è strumento di pace, da sempre. Io difendo questa qualità della musica, tutti dobbiamo seminare la voglia che nel mondo nasca la pace e non la guerra, che andrebbe cancellata dal vocabolario", dice, rispondendo anche alle domande sulle responsabilità del premier uscente Benjamin Netanyahu: "L'aggressore sarà anche lui, ma questa situazione quando è nata? Il 7 ottobre… Io sento entrambe le campane, noi non siamo lì…". Al Bano è una figura estremamente nota in Russia e ha sempre rivendicato un rapporto speciale con il paese guidato da Vladimir Putin. "La pace tra Russia e Ucraina è vicina? Non lo dico io. Mi hanno detto che la pace è imminente, stanno preparando il concerto della pace sulla Piazza Rossa…", accenna. Il discorso si sposta sull'Italia: "Io non mi sento felice in questo paese. C'è solo confusione e la confusione è peggio della nebbia. Questo è il più bel paese del mondo e io non me ne andrò mai. Ma qui c'è più violenza e insicurezza, Io quando sono arrivato a Milano per la prima volta nel 1961 sono stato chiamato subito 'terrone', non avevo mai sentito questa parola…". Un giudizio sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni? "Mi pare abbia fatto un gran bel lavoro. Io pensavo che Berlusconi avesse fatto cose straordinarie e gli hanno detto di tutto…".

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