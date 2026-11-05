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Accordo Gksd-Hhh con Boston Scientific, l’obiettivo è di migliorare i trattamenti e incidere sulla vita dei pazienti

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Accordo Gksd-Hhh con Boston Scientific, l’obiettivo è di migliorare i trattamenti e incidere sulla vita dei pazienti

Gio, 05/11/2026 - 17:40

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(Adnkronos) – Oggi a Milano il presidente di Gksd-Hhh Kamel Ghribi ha firmato un importante accordo con Boston Scientific, azienda globale attiva nel settore delle tecnologie medicali, le cui soluzioni mini-invasive contribuiscono alla diagnosi e al trattamento di un’ampia gamma di patologie. Le due società condividono "la convinzione che l’innovazione deve tradursi in una migliore qualità dell’assistenza sanitaria. L’integrazione tra competenze in ambito sanitario e tecnologie medicali all’avanguardia apre nuove opportunità per migliorare i trattamenti e incidere concretamente sulla vita dei pazienti". Il presidente Ghribi ha sottolineato che "il progresso si misura innanzitutto in termini umani. Ogni avanzamento della medicina – ha proseguito – consente di offrire ai pazienti maggiore lunghezza e qualità della vita e migliore autonomia". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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