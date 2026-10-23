Sicilia, Anas: Viadotto Morello, conclusa la prima prova di carico e completato il varo dell’ultimo impalcato

Doppio importante traguardo nell’ambito dei lavori di ricostruzione del Viadotto Morello, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”: si è conclusa con esito positivo la prima prova di carico prevista dal programma di collaudo ed è stato completato il varo dell’ultimo impalcato dell’opera.

La prova di carico, prima di una serie di almeno 16 verifiche, è stata eseguita su una campata appartenente a una catena cinematica costituita da sei impalcati.

I risultati hanno confermato le ipotesi assunte in fase di progettazione, attestando il corretto comportamento strutturale dell’opera e fornendo un positivo riscontro sulla qualità dell’esecuzione degli interventi.

La verifica rappresenta l’avvio di un articolato programma di prove e controlli che proseguirà sulle ulteriori campate individuate dal piano di collaudo. Le attività accompagneranno l’avanzamento dei lavori e consentiranno di verificare progressivamente la piena rispondenza delle strutture ai requisiti e alle prestazioni previste dal progetto.

Nella stessa giornata è stato raggiunto un secondo risultato particolarmente significativo con il varo dell’ultimo impalcato del Viadotto Morello.

L’operazione completa una delle fasi più importanti e complesse dell’intervento e segna la conclusione del varo di tutti gli impalcati del viadotto, consentendo ora di proseguire, secondo la sequenza programmata, con le successive lavorazioni necessarie al completamento strutturale e funzionale dell’infrastruttura.

Il positivo esito della prima prova di carico e il completamento dell’ultimo varo rappresentano quindi due risultati complementari nell’avanzamento dell’intervento: da un lato la conferma sperimentale della rispondenza dell’opera alle previsioni progettuali, dall’altro il completamento di una delle principali fasi costruttive.

Le attività proseguiranno secondo il cronoprogramma con l’esecuzione delle ulteriori prove di carico e con il completamento delle opere previste.

Il prossimo importante obiettivo è fissato per l’inizio del 2027, con l’apertura al traffico dei primi 2,8 km di viadotto. Entro il 2027 è prevista l’apertura dell’intera carreggiata in direzione Catania, per uno sviluppo complessivo di circa 5,5 km, con il progressivo ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura.

I lavori rientrano nel più ampio piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, coordinato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario, affiancato dai subcommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’arteria.