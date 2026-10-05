Vallelunga. Agevolazioni della Regione per chi trasferisce la propria residenza dall’estero in Sicilia: ecco come

VALLELUNGA. La Regione Siciliana ha previsto un’agevolazione per chi trasferisce la propria residenza dall’estero in Sicilia tra il 2026 e il 2028. A Vallelunga, Comune con meno di 5.000 abitanti, il contributo può arrivare al 60% dell’IRPEF dovuta e interamente versata, per tre annualità, fino a un massimo di 100.000 euro all’anno.

Per accedere al beneficio occorre stabilire in Sicilia il domicilio fiscale e, entro 12 mesi, acquistare un immobile oppure realizzare interventi edilizi ammessi su un immobile di proprietà. È inoltre necessario percepire redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione tassabili in Italia e mantenere residenza, domicilio fiscale e proprietà dell’immobile per il periodo previsto dalla misura.

La domanda si presenta per ogni annualità, dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dei redditi. Chi si è trasferito nel 2026 potrà quindi presentare la prima domanda dal 1° settembre al 31 dicembre 2027, secondo le modalità stabilite dalla Regione.