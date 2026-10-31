“Ti passo Kid Rock”, quando Trump ha mollato Macron al telefono

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Emmanuel Macron voleva parlare al telefono con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, però, ha passato il cellulare a Kid Rock. E' stato il cantante, all'anagrafe Robert James Ritchie, a raccontare l'episodio che lo ha coinvolto – suo malgrado – con il presidente americano e con quello francese. Kid Rock, sostenitore di Trump e vicino al presidente anche in occasioni ufficiali, ha raccontato tutto a Bill Maher, il giornalista che conduce lo show Real Time with Bill Maher. "Bob, negli anni hai avuto modo di conoscereo Trump di persona. Cos’è una cosa su di lui che sorprenderebbe la gente? Vuoi raccontare la storia di Macron?", la domanda di Maher al cantante. Kid Rock glissa e Maher insiste: "La storia di Macron e del golf cart". "Oh sì, quella era divertente. Sì, stavamo giocando a golf… non mi piace raccontare situazioni simili ma questa è solo una storia simpatica. Trump riceve telefonate in continuazione. Lui continua a lavorare mentre tu stai giocando a golf, non smette mai. Penso che possiamo tutti essere d’accordo su questo. Lavora in continuazione, dorme 4-5 ore a notte", prosegue il cantante. "Siamo lì fuori" sul fairway. "Chiama Macron e inizia a parlare. Siamo sul golf cart, io sono in piedi lì accanto. E Trump fa: 'Ehi, sono qui con il grande Kid Rock', come se Macron sapesse chi sono", racconta il cantante. "E Trump dice: 'Bob, saluta'. Così mi passa il telefono. Io faccio: 'Salve, signor Presidente'. E aggiungo: 'Vengo dalla Parigi del Midwest, Detroit'", prosegue Kid Rock. "E Trump se ne va!", aggiunge il cantante, che si ritrova da solo a intrattenere il presidente della Francia. "Cosa ho detto? 'A lei come va?'".

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