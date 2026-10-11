Tennis. Passaro conquista il Challenger 50 di Palermo. Il perugino brinda al 4° titolo della carriera di fronte ad 800 persone presenti sulle tribune

In poco meno di due ore e quaranta minuti di gioco, in un campo centrale gremito in ogni ordine di posto, il 25enne perugino Francesco Passaro supera per 6-3 6-7 7-6 il ceco Jonas Forejtek e si aggiudica il 53° Campionati Internazionali di Sicilia che hanno assegnato un montepremi di 56.700 euro ed al vincitore 50 punti Atp ma soprattutto hanno riportato al Circolo Tennis Palermo nell’anno del centenario il tennis internazionale professionistico a distanza di 20 anni.

Per Passaro, testa di serie numero 4, si tratta del 4° titolo Challenger dopo quelli messi a referto a Trieste, Genova e Torino. Passaro, che ha dedicato il successo al papà scomparso di recente, sta a poco a poco ritrovando quelle sensazioni che l’hanno portato nella top 100 del ranking. Oggi, il tennista umbro è numero 229 al mondo.

“Questo titolo, seppur non uguale a livello di punti Atp rispetto ai tre che ho vinto in passato, rimarrà a lungo scolpito nella mia mente perché arrivato dopo un periodo non semplice. A Palermo sono stato benissimo, ringrazio il direttore del torneo Paolo Cannova che ha voluto fortemente che venissi a giocare in questo Circolo tra i più belli in Italia. Grazie anche al pubblico che mi ha supportato nel corso della settimana“.

Le parole del direttore del torneo: “Nei nostri sogni della vigilia, c’era quello di vedere le tribune piene nel giorno della finale e così è stato quindi il ringraziamento più grande va alla gente. Siamo molto orgogliosi di aver organizzato nuovamente un evento di tennis internazionale professionistico qui al Circolo e vogliamo crescere sempre di più perchè il club e la città lo meritano”.

A premiare i due finalisti, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assesore allo sport ed al turismo Alessandro Anello e l’assessore regionale per l’Economia Alessandro Dagnino. A complimentarsi con i finalisti, anche il presidente del Ct Palermo Alessandro Lazzaro ed il presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano. Supervisor del torneo, Riccardo Ragazzini.

Prima dell’inizio della finale, è stato assegnato un premio per i risultati messi a referto di recente al 19enne palermitano Federico Cinà di rientro da Shanghai, che si allena al Country, e i cui genitori Francesco Cinà e Susanna Attili sono stati tra i vincitori di titoli italiani con la maglia del Ct Palermo.

Tutti e tre sono stati premiati dal presidente Alessandro Lazzaro. Tornando ai Campionati Internazionali di Sicilia, prova Challenger 50, l’ambizione è quella di crescere già dal 2027.