Giovedì, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si è giocato il quinto e ultimo turno del XXV torneo o campionato interno. Diciotto gli iscritti sedici i giocatori partecipanti alla serata divisi in quattro tavoli da 4 giocatori. Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Martino Brucato, Ornella Turco, Michele Cammatata e Salvatore Pecoraro; tavolo 2: Fabrizio Butera, Luigi Tricoli, Gabriele Taschetti e Maurizio Giunta; tavolo 3: Calogero Maira, Andrea Kiswarday, Armando Turturici e Vincenzo Falzone; tavolo 4: Mariella Brucculeri, Maria Pia Matraxia, Giulia Gulino e Giancarlo Ciulla.Dopo circa due ore dall’inizio della partita hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Ornella Turco, Gabriele Taschetti, Andrea Kiswarday e Giancarlo Ciulla.Alla luce di questi risultati e formalizzato lo scarto del peggior risultato o di un’assenza veniva pubblicata la classifica che vede primo in classifica generale Andrea Kiswarday e seconda Ornella Turco, che guadagnano la finale del 22 ottobre direttamente.Coloro che si sono piazzati dalla terza alla decima posizione andranno a giocarsi, nella semifinale di giorno 15 ottobre, i restanti due posti al tavolo della finaleQuesti i semifinalisti già divisi in due tavoli, in funzione al proprio piazzamento, tra parentesi, nella classifica finale: primo tavolo: Michele Cammarata (9), Gabriele Taschetti (5), Calogero Maira (4) e Armando Turturici (8); secondo tavolo: Mariella Brucculeri (3), Maria Pia Matraxia (10), Giancarlo Ciulla (7) e Martino Brucato (6).“Mancano le semifinali e le finali per chiudere questo XXV° torneo – dichiarano dal direttivo – che sino alla fine del quinto turno ha regalato emozioni di soddisfazione per qualcuno di delusione per altri. Giovedì prossimo si giocheranno le semifinali contornate da qualche tavolo di amichevoli per definire i quattro finalisti che lotteranno per aggiudicarsi la prima posizione, sempre da Eclettica Street Factory di Alessandro Ciulla e del suo staff che durante le nostre partite ci assiste e ci “coccola”.