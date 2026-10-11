Ultime piogge al Centro-Sud, poi torna il sole con la classica ‘ottobrata’: le previsioni meteo per i prossimi giorni

(Adnkronos) – Il maltempo sta per mollare la presa. Ultime precipitazioni sono previste al Sud e in Sicilia, successivamente è attesa una rimonta dell’anticiclone sull’Europa occidentale e sul bacino del Mediterraneo a garanzia di una maggior stabilità atmosferica. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma le precipitazioni attese nel corso della giornata di oggi Domenica 11 Ottobre principalmente al Sud e in Sicilia. Si tratterà di fenomeni generalmente veloci e alternati a pause asciutte, inseriti tuttavia in un contesto di spiccata ventilazione. I venti, provenienti dai quadranti settentrionali, soffieranno infatti con raffiche superiori ai 40 km/h, specie lungo le coste adriatiche, ioniche e sulle due Isole Maggiori (Maestrale). Nel frattempo, dai quadranti occidentali inizierà ad espandersi un promontorio anticiclonico che garantirà una progressiva stabilizzazione atmosferica a partire dalle regioni del Centro-Nord con maggiori spazi soleggiati. Dopo gli ultimi piovaschi previsti per la giornata di Lunedì 12 su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, a partire da Martedì 13 Ottobre, il quadro sinottico a scala emisferica registrerà una variazione: l’avanzata di un vasto campo di alta pressione, sostenuto sia da componenti azzorriane sia da contributi di matrice nordafricana, garantirà una progressiva stabilizzazione del tempo su tutto il Paese. Questa struttura anticiclonica favorirà ampi spazi soleggiati e un graduale quanto sensibile aumento delle temperature. Tra Mercoledì 14 e Giovedì 15 Ottobre, i valori massimi supereranno diffusamente i 22°C al Nord, per poi toccare punte di 25°C sulle regioni centrali e in Sardegna. Città come Firenze e Roma sperimenteranno così la classica "ottobrata", termine che nella tradizione romana rievocava le scampagnate autunnali tra campagne e vigneti, ma che in ambito meteorologico descrive una fase di prolungata stabilità atmosferica garantita da un solido blocco anticiclonico. L’avvio della settimana segnerà dunque il passaggio da un contesto dinamico e residuamente instabile al Sud verso una presenza anticiclonica duratura. Questa figura di alta pressione assicurerà giornate stabili e cieli in prevalenza sereni su gran parte del territorio, accompagnandoci verso una metà di Ottobre dal clima decisamente mite. Domenica 11. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: tempo soleggiato su Toscana e Lazio; residua instabilità con precipitazioni su Abruzzo e Molise, in attenuazione dal pomeriggio. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni diffuse e localmente intense su Puglia e settori ionici; graduale miglioramento a partire dalle regioni occidentali dal pomeriggio. Lunedì 12. Al Nord: tempo stabile e soleggiato con primi rialzi nei valori massimi. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso; clima fresco al mattino. Al Sud e sulle Isole: residua variabilità; ventilazione dai quadranti settentrionali e temperature temporaneamente al di sotto delle medie stagionali. Martedì 13. Al Nord: tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al Centro: sole prevalente; venti tesi dai quadranti settentrionali lungo il versante Adriatico. Al Sud e sulle Isole: ultime piogge sui settori tirrenici della Sicilia. Sole altrove; ventilazione sostenuta e mari da mossi a molto mossi. Tendenza: rimonta dell'anticiclone e tempo in prevalenza soleggiato e mite per la stagione; residua ventilazione dai quadranti settentrionali al Meridione.

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