Serie D. Per la Nissa secondo pari esterno di fila 1-1, stavolta con il Ragusa: Terranova su rigore riagguanta gli iblei

Secondo pari esterno di fila per la Nissa contro un generoso quanto pugnace Ragusa. Anche stavolta il risultato è stato di 1-1, ma rispetto alla settimana scorsa quando allo stadio D’Alcontres – Barone erano stati i padroni di casa a raggiungere il pari dopo il vantaggio iniziale di Di Grazia, stavolta, invece, al “Campo” di Ragusa la Nissa ha impiegato 20 minuti per riuscire a pareggiare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa. L’1-0 ibleo è infatti maturato all’11’ con una rete di Capone poi uscito dal campo per far posto a Golfo. Buona la partenza dei padroni di casa culminata con il vantaggio iniziale, ma poi la Nissa, con una iniziativa di Dimitrisin, ha pareggiato su calcio di rigore: dagli undici metri s’è presentato Pietro Terranova (nella foto) che ha battuto l’estremo difensore del Ragusa al minuto 31.

A quel punto, con il match riportato in una situazione di equilibrio, ci si sarebbe aspettato una Nissa arrembante in grado di portarsi in vantaggio contro un avversario che, sulla carta, sembrava meno attrezzato rispetto alla Nuova Igea Virtus, e invece da una parte il Ragusa ci ha messo generosità, impegno, volontà e applicazione su ogni palla, mentre nella Nissa s’è registrato un maggior possesso palla che, tuttavia, è risultato nel suo insieme sterile in quanto non ha portato all’atteso vantaggio. I biancoscudati, sia nel primo tempo che nella ripresa, hanno creato qualche occasione insidiando la porta ragusana, ma i minuti, inesorabili, sono passati e il risultato è rimasto tale lasciando, alla fine, l’amaro in bocca ai tanti tifosi nisseni che la gara l’hanno vista acquistandola con la formula della diretta streaming, dal momento che è stato vietato l’accesso allo stadio “Campo” di Ragusa ai tifosi della Nissa.

Ai biancoscudati, dunque, è sfuggita la prima vittoria della nuova gestione tecnica targata Moschella. Fin qui infatti solo due pari, entrambi 1-1, per il nuovo tecnico che ha tentato, invano, di ribaltarla. Alla fine, solo 1-1 e una delusione che, inevitabilmente, è montata tra i tifosi sui social. Anche perché, dopo la prestazione incoraggiante di domenica scorsa sul campo della Nuova Igea Virtus, sembrava che la Nissa a Ragusa potesse fare risultato pieno. Invece solo un pari e tanta legittima delusione nell’ambiente della tifoseria anche perché la capolista Reggina ha pareggiato 1-1 in casa con la Vibonese e non ha certo brillato facendo registrare la conquista di appena un punto in due partite! E domenica prossima al “Tomaselli” arriva la capolista Reggina, in coabitazione con il Sambiase, per un match nel quale la Nissa dovrà cambiare registro se vorrà in qualche modo provare a ridurre il distacco dalla testa della classifica.