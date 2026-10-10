Centauro siciliano di 34 anni perde la vita in un incidente stradale

Un centauro originario di Licata di 34 anni, Angelo Schembri, è morto durante la notte a Trieste. Il giovane, che da un paio d’anni si era trasferito al Nord, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento ha, stando a quanto riportato da TriestePrima, battuto violentemente contro un autobus fermo.

Il giovane sarebbe morto sul colpo nel violento impatto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno cercato, invano, di rianimarlo: per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha destato profonda commozione a Licata dove il sindaco ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia del giovane che era molto conosciuto ed apprezzato nel centro agrigentino.