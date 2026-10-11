Caltanissetta, dialogo e partecipazione all’iniziativa “Confedilizia apre le porte”: una nuova realtà associativa per la tutela e la valorizzazione della proprietà immobiliare

Si è svolto ieri pomeriggio, nella prestigiosa cornice di Palazzo Moncada, l’incontro “Confedilizia apre le porte”, promosso da Confedilizia Caltanissetta per presentare alla città la nuova realtà associativa dedicata alla tutela e alla valorizzazione della proprietà immobiliare. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo, delle professioni e degli operatori del settore immobiliare, confermando l’importanza di una presenza organizzata e qualificata di Confedilizia anche nel territorio nisseno.All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori Comunali, il presidente nazionale di Confedilizia, avv. Giorgio Spaziani Testa, il vicepresidente nazionale, avv. Vincenzo Nasini, il presidente di Confedilizia Sicilia, avv. Sebastiano Maio. Presenti anche rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati, della FIAIP, delle associazioni professionali e del mondo dell’amministrazione condominiale, a testimonianza della volontà di costruire una rete di competenze al servizio dei proprietari e del territorio. Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati numerosi temi di particolare attualità: la sicurezza degli edifici, le compravendite immobiliari, la gestione dei condomìni, il canone concordato, le locazioni, la tutela dei diritti dei proprietari e le responsabilità connesse all’amministrazione e alla gestione degli immobili.Particolare rilievo ha assunto il significato istituzionale dell’apertura e del consolidamento della presenza di Confedilizia a Caltanissetta, quale ulteriore tassello del percorso di rafforzamento della rappresentanza della proprietà immobiliare in Sicilia. «La presenza di Confedilizia nei territori – ha dichiarato il presidente regionale Sebastiano Maio – costituisce un presidio fondamentale per la tutela del diritto di proprietà, ma anche uno strumento di partecipazione attiva alla vita economica e sociale delle comunità. La proprietà immobiliare non rappresenta soltanto un patrimonio privato da tutelare: è una risorsa che contribuisce alla qualità delle città, alla disponibilità di abitazioni, alla riqualificazione del patrimonio edilizio e allo sviluppo delle economie locali». Il presidente regionale ha inoltre evidenziato l’importanza del dialogo tra le associazioni della proprietà, le amministrazioni comunali e le categorie professionali, sottolineando come le sfide legate all’accesso alla casa, alla sicurezza degli edifici e alla vitalità dei centri urbani richiedano soluzioni condivise, capaci di contemperare le esigenze dei proprietari, degli inquilini e dell’intera collettività. Il rafforzamento della sede di Caltanissetta rappresenta un risultato significativo per l’intera organizzazione regionale e un’opportunità concreta per i cittadini e i professionisti del territorio. L’incontro ha posto le basi per una collaborazione stabile tra le diverse realtà coinvolte, con l’obiettivo di promuovere informazione, assistenza e iniziative di approfondimento sulle principali problematiche del settore immobiliare. Confedilizia Sicilia esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Rosario Dolce, dal vicepresidente Adriana D’Agostino, dall’avv. Cristiano Curatolo e da tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, formulando i migliori auguri di buon lavoro alla struttura territoriale. La giornata di Caltanissetta conferma così l’impegno di Confedilizia per una Sicilia nella quale la tutela della proprietà, la valorizzazione del patrimonio edilizio e il dialogo con le istituzioni diventino elementi centrali di una più ampia strategia di sviluppo e di crescita dei territori.